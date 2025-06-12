Koncert "Bijelog dugmeta" i "Crvene jabuke" u legendarnoj pariskoj "Olimpiji"

Parizom su odzvanjali hitovi legendarnog „Bijelog dugmeta“, kojem se na bini pridružila „Crvena jabuka“, i to u slavnoj dvorani „Olimpija“, kroz koju su tokom istorije prošli Šarl Aznavur, Roling Stounsi, Bitlsi…
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Oduvijek sam slušala ovu muziku s mamom. Nisam mogla propustiti ovaj koncert, kaže Fara
Svi na okupu. Avaz
Parizom su odzvanjali hitovi legendarnog „Bijelog dugmeta“, kojem se na bini pridružila „Crvena jabuka“, i to u slavnoj dvorani „Olimpija“, kroz koju su tokom istorije prošli Šarl Aznavur, Roling Stounsi, Bitlsi…
Cijela bivša Jugoslavija – od Alpa do Đevđelije – koja danas živi u Parizu i okolini, slila se te večeri u istu tačku. Već u podzemnoj željeznici čuo se naš jezik, u svim svojim dijalektima. Mnogi su nosili stare i nove dresove, simbole nekadašnjih i sadašnjih država, lik Vučka ili veliko bijelo dugme na grudima.
– Oduvijek sam slušala ovu muziku s mamom. Nisam mogla propustiti ovaj koncert – kaže Fara, Mostarka rođena u Oslu, koja danas živi u Londonu.
Ispred „Olimpije“ – Dejan iz Jagodine i Jadranka iz Zadra sa rođakom iz Ansija, Aleksandar iz Šapca u dresu Predraga Mijatovića:
– Nostalgija, brate – kaže kratko.
Mario Radić (59), muzičar iz Splita koji cijeli život živi u Parizu, bez karte je došao samo da vidi natpis na dvorani.
– Lijepo je to vidjeti – kaže, prisjećajući se nastupa „Dugmeta“ u Trogiru kad je imao trinaest.
Parižani srpskog, bosanskog i hrvatskog porijekla sreću se na trotoaru, grle, ljube, prvi put poslije mnogo godina. Unutra, „Crvena jabuka“ s Draženom Žerićem Žerom podiže atmosferu već s prvim taktovima „Tugo, nesrećo“, „Zovu nas ulice“, „Da nije ljubavi“. Suze na licima, svjetla mobitela u zraku dok svira „Nekako s proljeća“.
Na scenu izlazi Brega, a pridružuju mu se Mladen Vojičić Tifa, Alen Islamović, klavijaturista Ogi Radivojević i ritam sekcija Điđija Jankelića.
Svi skaču uz „Svi marš na ples“, horski pjevaju „Lažeš dušo, lažeš vještice“, „Zaboravi ako možeš“, „Kad ostariš“…
Delirijum uz „Lipe cvatu“, tresu se zidovi na „Pljuni i zapjevaj moja Jugoslavijo“, a „Te noći kad umrem“ pokreće najdublje emocije. Grljenje, suze, trans, pevanje, skakanje na ramena – sve u ritmu mladosti i sjećanja.
Bijelo dugme. Avaz
U prvim redovima – djeca generacije rođene uz „Dugme“: Jovana iz Beograda, Andrea iz Valjeva, ali i Bregine kćerke. Pjevaju rame uz rame s očevim vršnjacima.
Na bisu: „Napile se ulice“, „Ajmo curice, ajmo dječaci“, „Proljeće na moje rame slijeće“, „Ima neka tajna veza“, a završni udarac – „Ružica si bila“. Tri i po sata muzike, duše, emocije, nostalgije.
– Volio bih da ovu noć zapamtite, kao što ćemo je i mi pamtiti. Bili smo u Parizu, pjevali smo stare pjesme, i bilo nam je lijepo – oprostio se Brega.
Publika je i po izlasku nastavila pjevati akapela ulicama Pariza. Hitovi „Dugmeta“ odzvanjali su noćnim nebom.
Koncert u „Olimpiji“, pred tri hiljade ljudi, organizovao je „So Prod“ Saše Obradovića povodom 50 godina postojanja „Bijelog dugmeta“.
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