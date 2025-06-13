Pjevač Fatmir Sulejmani: Zaustavio bih genocid u Gazi

Ime i prezime: Fatmir Sulejmani.
Datum i mjesto rođenja: 1. avgust 1995., Maoča (Brčko).
Šta prvo uradite kad se probudite: Pogledam telefon.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Producent u studiju.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Pjevanje.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Gitara.
Najdraža pjesma: "Pjesma mom mlađem bratu“, „Bijelo dugme“.
Šta gledate na televiziji: Sport, Netflix.
Šta Vas nervira: Zavist.
Najdraži grad: Sarajevo.
Najbolji poklon koji ste dobili: Moj prvi mikrofon.
Čega se plašite: Boga.
S kim najradije pijete kafu: Sa suprugom.
Omiljena društvena mreža: Instagram.
Najdraža boja: Plava.
Ko Vam je uzor: Otac.
Najdraži pisac: Khaled Hosseini.
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Zaustavio bih genocid u Gazi.
Omiljeni muzičar ili bend: Toše Proeski, "Bijelo dugme“.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: "Lovac na zmajeve“.
Tim za koji navijate: Željezničar.
Omiljena narodna izreka: "Nemoj, pa se ne boj“.
Koje pitanje najviše mrzite: Bilo koje vezano za moje takmičenje u "Zvezdama Granda“.
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Lik kojeg glumi Bryan Cranston u seriji “Breaking Bad”.
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Japan.