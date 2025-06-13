Pjevač Fatmir Sulejmani: Zaustavio bih genocid u Gazi

Ime i prezime: Fatmir Sulejmani.

Datum i mjesto rođenja: 1. avgust 1995., Maoča (Brčko).

Šta prvo uradite kad se probudite: Pogledam telefon.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Producent u studiju.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Pjevanje.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Gitara.

Najdraža pjesma: "Pjesma mom mlađem bratu“, „Bijelo dugme“.

Šta gledate na televiziji: Sport, Netflix.

Šta Vas nervira: Zavist.

Najdraži grad: Sarajevo.

Najbolji poklon koji ste dobili: Moj prvi mikrofon.

Čega se plašite: Boga.

S kim najradije pijete kafu: Sa suprugom.

Omiljena društvena mreža: Instagram.

Najdraža boja: Plava.

Ko Vam je uzor: Otac.

Najdraži pisac: Khaled Hosseini.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Zaustavio bih genocid u Gazi.

Omiljeni muzičar ili bend: Toše Proeski, "Bijelo dugme“.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: "Lovac na zmajeve“.

Tim za koji navijate: Željezničar.

Omiljena narodna izreka: "Nemoj, pa se ne boj“.

Koje pitanje najviše mrzite: Bilo koje vezano za moje takmičenje u "Zvezdama Granda“.

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Lik kojeg glumi Bryan Cranston u seriji “Breaking Bad”.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Japan.