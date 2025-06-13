Sabrina Karpenter najavila novi album: Ljeto u znaku njene muzike i ljubavnih očiju

Američka pjevačica Sabrina Karpenter (Carpenter) iznenadila je fanove objavom da već ovog ljeta stiže njen sedmi studijski album, pod intrigantnim nazivom Man’s Best Friend. Album izlazi 29. avgusta 2025., a najavljen je putem Instagram objave koja je odmah izazvala buru reakcija.
- Moj novi album Man’s Best Friend izlazi 29. avgusta. Jedva čekam da bude vaš. x - napisala je Sabrina u opisu objave.
Uz najavu, objavila je i provokativnu naslovnicu albuma: pozira na sve četiri u crnoj mini haljini i štiklama, dok nevidljiva muška ruka – izrezana iz kadra – čupa pramenove njene plave kose. Fotografija jasno signalizira da nas čeka još jedna iskrena, duhovita i autentična muzička priča.
Prvi singl: Manchild – savršen za kaotične dvadesete
Nekoliko dana ranije, 5. juna, Karpenter objavila je i prvi singl s nadolazećeg albuma – pjesmu Manchild, koju je napisala zajedno s renomiranim muzičarima Džakom Antonofom (Jack Antonoff) i Ejmi Alem (Amy Allen).
- Pjesma je nastala jednog sasvim nasumičnog utorka, ali ispostavilo se da je to bio jedan od najboljih dana u mom životu - otkrila je Sabrina u objavi sa snimanja spota.
Opisala je pjesmu kao muzičko oličenje ljubavnog prevrtanja očima, pjesmu koja zvuči kao beskrajni ljetni road trip – upravo ono što je htjela pokloniti fanovima uoči ljeta, kako bi mogli iz sveg glasa da je pjevaju s glavom kroz prozor automobila.
"Hvala muškarcima što me testiraju!"
Karpenter je na duhovit način zaključila objavu: "I hvala muškarcima što me testiraju!!"
Iako nije imenovala nijednog bivšeg partnera, fanovi sumnjaju da je pjesma inspirisana njenim odnosom s irskim glumcem Barijem Koganom (Barry Keoghan), s kojim je viđena krajem 2023. godine. Par je navodno prekinuo u decembru 2024. jer su, prema izvorima bliskim paru, mladi i fokusirani na karijeru.
Nova Sabrina: Bez filtera, s mnogo stava
Nakon prošlogodišnjeg uspjeha albuma Short n’ Sweet, koji je brzo dospio na vrhove top-lista, Karpenter ovim albumom očigledno nastavlja razvijati svoj prepoznatljiv stil – iskren, duhovit, samouvjeren.
Man’s Best Friend obećava još jednu iskrenu i emotivno nabijenu vožnju kroz haotične dvadesete godine – s puno stava, sarkazma i odlične pop produkcije.