Sabrina Karpenter najavila novi album: Ljeto u znaku njene muzike i ljubavnih očiju

Američka pjevačica Sabrina Karpenter (Carpenter) iznenadila je fanove objavom da već ovog ljeta stiže njen sedmi studijski album, pod intrigantnim nazivom Man’s Best Friend. Album izlazi 29. avgusta 2025., a najavljen je putem Instagram objave koja je odmah izazvala buru reakcija. - Moj novi album Man’s Best Friend izlazi 29. avgusta. Jedva čekam da bude vaš. x - napisala je Sabrina u opisu objave.

Uz najavu, objavila je i provokativnu naslovnicu albuma: pozira na sve četiri u crnoj mini haljini i štiklama, dok nevidljiva muška ruka – izrezana iz kadra – čupa pramenove njene plave kose. Fotografija jasno signalizira da nas čeka još jedna iskrena, duhovita i autentična muzička priča. Prvi singl: Manchild – savršen za kaotične dvadesete Nekoliko dana ranije, 5. juna, Karpenter objavila je i prvi singl s nadolazećeg albuma – pjesmu Manchild, koju je napisala zajedno s renomiranim muzičarima Džakom Antonofom (Jack Antonoff) i Ejmi Alem (Amy Allen). - Pjesma je nastala jednog sasvim nasumičnog utorka, ali ispostavilo se da je to bio jedan od najboljih dana u mom životu - otkrila je Sabrina u objavi sa snimanja spota.