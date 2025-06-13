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Video / Halid Bešlić gost iznenađenja na maturi sarajevskih maturanata: Noć koju će pamtiti do kraja života

Okupljeni maturanti zajedno su pjevali, snimali i uživali u izvođenju poznatih hitova, a sama večer dobila je dodatnu simboliku

Halid Bešlić iznenadio maturante. E. Abaz / Avaz

Eldar Abaz
Piše: Eldar Abaz

13.6.2025

Maturanti iz Sarajeva večeras su imali priliku doživjeti neočekivan trenutak – na njihovoj maturskoj večeri pojavio se Halid Bešlić. 

Njegov dolazak izazvao je iznenađenje i uzbuđenje među okupljenima, a slavlje je tim povodom dobilo poseban ton.

Bešlićev ulazak u salu dočekan je aplauzom i ovacijama. Prisutne je pozdravio, a potom i zapjevao nekoliko svojih pjesama, među kojima su bile “U meni jesen je”, “Miljacka”, “Prvi poljubac”.

Okupljeni maturanti zajedno su pjevali, snimali i uživali u izvođenju poznatih hitova, a sama večer dobila je dodatnu simboliku. Bešlićev nastup ostavio je snažan utisak i sigurno će ostati zabilježen kao trenutak koji će se pamtiti.

Maturska noć sarajevskih srednjoškolaca tako je, uz prisustvo Halida Bešlića, protekla u znaku muzike, iznenađenja i uspomena koje će nositi sa sobom do kraja života.

# HALID BEŠLIĆ
# MATURSKA VEČER
# SARAJEVO
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