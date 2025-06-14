Azra Husarkić za „Dnevni avaz“ prvi put progovorila o majčinstvu: Sada imam više razloga da se borim

Mlada bh. pjevačica Azra Husarkić od samog pojavljivanja na muzičkoj sceni privlači pažnju svojim snažnim vokalom, emotivnim interpretacijama i iskrenim pristupom publici. Nakon zapaženog nastupa u takmičenju „Zvezde Granda“, nastavila je graditi karijeru u pravcu koji podrazumijeva autentičnost, upornost i rad.
Danas, kao mlada majka, balansira između porodičnog života i profesionalnih obaveza – a sve to uz osmijeh i vjeru u bolju budućnost.
U intervjuu za „Dnevni avaz“, Azra je govorila o počecima, izazovima, albumu prvijencu, planovima, ali i o najvažnijoj životnoj ulozi – ulozi majke.
Kako je izgledao Vaš prvi ozbiljan susret s muzikom – sjećate li se trenutka kad ste shvatili da želite biti pjevačica?
- Još kao dijete osjećala sam posebnu ljubav prema mikrofonu i s radošću pjevala svaki put kad bih bila u krugu porodice. Trenirala sam folklor, i upravo s folklornim ansamblom imala sam svoj prvi nastup već sa samo devet godina. To su uspomene koje i danas nosim sa osmijehom – prelijepe i neprocjenjive.
Muzički razvoj
Kako sada posmatrate svoje učešće u „Zvezdama Granda“? Šta biste uradili drugačije?
- Učešće na „Zvezdama Granda“ mnogo je doprinijelo mom muzičkom razvoju, ali i otvorilo vrata ka širem auditoriju. Bilo mi je od ogromnog značaja, naročito zbog podrške publike koja je bila iskrena, brojna i srčana. Ne bih mijenjala ništa – sve bih ponovila isto, jer baš takvu me publika i zavoljela.
Trenutno ste u Americi. Kako ste se navikli na život tamo i da li se plašite da će to utjecati na Vašu karijeru?
- Budući da se prilagođavam životu na dva kontinenta, to svakako nije lako. Ipak, vjerujem da se karijera može uspješno voditi i na taj način. Kad nešto iskreno želiš, onda to i možeš ostvariti. Tokom ljeta intenzivno radim, a potom sebi dam prostora da se vratim u Ameriku i posvetim porodici. Najteže mi pada razdvojenost od roditelja, ali za karijeru ne brinem – svako pod ovim nebom ima svoj put, pa tako i ja.
Objavili ste nove pjesme sa svog albuma „Jedan“. Jeste li zadovoljni kako su prošle kod publike i šta možemo očekivati od sljedećih pjesama?
- Presretna sam što sam publici imala priliku predstaviti pjesme s albuma prvijenca. Poseban je osjećaj što se album zove „Jedan“, a snimila sam ga baš dok sam bila u drugom stanju. Prezadovoljna sam kako je sve prošlo i s velikim uzbuđenjem iščekujem drugi dio albuma, koji će, sigurna sam, biti jednako zanimljiv i drugačiji od onoga na što je publika do sada navikla.
Strah ne postoji
Postali ste majka. Kakav je osjećaj i da li Vas je možda strah hoćete li moći uskladiti sve?
- Postala sam majka, hvala Bogu – to je najveći blagoslov i dar za koji sam Mu najviše zahvalna. Sada imam još više razloga da se borim. Strah ne postoji kada radiš ono što voliš. Muzika je uvijek bila dio mog života i nikada neću odustati od nje. A majčinstvo – to je poziv koji podrazumijeva da si uvijek tu za svoje dijete, bez obzira na to čime se baviš.
Gdje vidite svoju karijeru za 10 godina?
- Vidim sebe na velikoj pozornici, gdje publika uglas pjeva moje pjesme. To će biti nešto najljepše što će mi se desiti, i vjerujem da će upravo to biti moj najveći uspjeh.
Čiji savjet od kolega najviše pamtite?
- Svaki savjet od kolega mi je jako bitan. Kroz „Zvezde Granda“ vodila me je mentorica Ana Bekuta, kojoj sam i danas zahvalna na svemu što mi je tada prenijela. Bila mi je veliki oslonac i podrška tokom cijelog takmičenja, a i danas smo ostale jako bliske. Naravno, bilo je tu i drugih kolega i koleginica. Neću zaboraviti trenutak kada sam u takmičenju pjevala pjesmu „Ah, što ćemo ljubav kriti“ – Dragan Stojković Bosanac i Snežana Đurišić su prvi ustali da mi pruže podršku, a zatim i ostali članovi žirija. Tada sam imala samo 17 godina, i ne mogu vam opisati koliko mi je to značilo. Hvala im na tome.
Povlačenje iz takmičenja
Da li pamtite neke teške životne trenutke, kada ste pomislili da je vrijeme da odustanete od svega?
- Veliki sam borac. Odustanem samo kada osjetim da je to zaista potrebno i s velikim razlogom – kao što je bilo moje povlačenje iz „Zvezda Granda“. Sada, kada pogledam unazad, to je možda i najbolja stvar koja mi se mogla desiti. Danas sam zrelija i tačno znam šta želim.