Azra Husarkić za „Dnevni avaz“ prvi put progovorila o majčinstvu: Sada imam više razloga da se borim

Mlada bh. pjevačica Azra Husarkić od samog pojavljivanja na muzičkoj sceni privlači pažnju svojim snažnim vokalom, emotivnim interpretacijama i iskrenim pristupom publici. Nakon zapaženog nastupa u takmičenju „Zvezde Granda“, nastavila je graditi karijeru u pravcu koji podrazumijeva autentičnost, upornost i rad. Danas, kao mlada majka, balansira između porodičnog života i profesionalnih obaveza – a sve to uz osmijeh i vjeru u bolju budućnost. U intervjuu za „Dnevni avaz“, Azra je govorila o počecima, izazovima, albumu prvijencu, planovima, ali i o najvažnijoj životnoj ulozi – ulozi majke. Kako je izgledao Vaš prvi ozbiljan susret s muzikom – sjećate li se trenutka kad ste shvatili da želite biti pjevačica? - Još kao dijete osjećala sam posebnu ljubav prema mikrofonu i s radošću pjevala svaki put kad bih bila u krugu porodice. Trenirala sam folklor, i upravo s folklornim ansamblom imala sam svoj prvi nastup već sa samo devet godina. To su uspomene koje i danas nosim sa osmijehom – prelijepe i neprocjenjive.

Ostvarila zapažene rezultate u „Zvezdama Granda“ . Ustupljena fotografija Ostvarila zapažene rezultate u „Zvezdama Granda“ . Ustupljena fotografija

Muzički razvoj Kako sada posmatrate svoje učešće u „Zvezdama Granda“? Šta biste uradili drugačije? - Učešće na „Zvezdama Granda“ mnogo je doprinijelo mom muzičkom razvoju, ali i otvorilo vrata ka širem auditoriju. Bilo mi je od ogromnog značaja, naročito zbog podrške publike koja je bila iskrena, brojna i srčana. Ne bih mijenjala ništa – sve bih ponovila isto, jer baš takvu me publika i zavoljela. Trenutno ste u Americi. Kako ste se navikli na život tamo i da li se plašite da će to utjecati na Vašu karijeru? - Budući da se prilagođavam životu na dva kontinenta, to svakako nije lako. Ipak, vjerujem da se karijera može uspješno voditi i na taj način. Kad nešto iskreno želiš, onda to i možeš ostvariti. Tokom ljeta intenzivno radim, a potom sebi dam prostora da se vratim u Ameriku i posvetim porodici. Najteže mi pada razdvojenost od roditelja, ali za karijeru ne brinem – svako pod ovim nebom ima svoj put, pa tako i ja.

Azra Husarkić . Ustupljena fotografija Azra Husarkić . Ustupljena fotografija

Objavili ste nove pjesme sa svog albuma „Jedan“. Jeste li zadovoljni kako su prošle kod publike i šta možemo očekivati od sljedećih pjesama? - Presretna sam što sam publici imala priliku predstaviti pjesme s albuma prvijenca. Poseban je osjećaj što se album zove „Jedan“, a snimila sam ga baš dok sam bila u drugom stanju. Prezadovoljna sam kako je sve prošlo i s velikim uzbuđenjem iščekujem drugi dio albuma, koji će, sigurna sam, biti jednako zanimljiv i drugačiji od onoga na što je publika do sada navikla. Strah ne postoji Postali ste majka. Kakav je osjećaj i da li Vas je možda strah hoćete li moći uskladiti sve? - Postala sam majka, hvala Bogu – to je najveći blagoslov i dar za koji sam Mu najviše zahvalna. Sada imam još više razloga da se borim. Strah ne postoji kada radiš ono što voliš. Muzika je uvijek bila dio mog života i nikada neću odustati od nje. A majčinstvo – to je poziv koji podrazumijeva da si uvijek tu za svoje dijete, bez obzira na to čime se baviš. Gdje vidite svoju karijeru za 10 godina? - Vidim sebe na velikoj pozornici, gdje publika uglas pjeva moje pjesme. To će biti nešto najljepše što će mi se desiti, i vjerujem da će upravo to biti moj najveći uspjeh. Čiji savjet od kolega najviše pamtite? - Svaki savjet od kolega mi je jako bitan. Kroz „Zvezde Granda“ vodila me je mentorica Ana Bekuta, kojoj sam i danas zahvalna na svemu što mi je tada prenijela. Bila mi je veliki oslonac i podrška tokom cijelog takmičenja, a i danas smo ostale jako bliske. Naravno, bilo je tu i drugih kolega i koleginica. Neću zaboraviti trenutak kada sam u takmičenju pjevala pjesmu „Ah, što ćemo ljubav kriti“ – Dragan Stojković Bosanac i Snežana Đurišić su prvi ustali da mi pruže podršku, a zatim i ostali članovi žirija. Tada sam imala samo 17 godina, i ne mogu vam opisati koliko mi je to značilo. Hvala im na tome.

Ekskluzivna fotografija s bebom . Ustupljena fotografija Ekskluzivna fotografija s bebom . Ustupljena fotografija