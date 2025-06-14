Pjevačica Zejna za "Avaz": Ovo je najbolji prajd do sada

Održava je 6. "Bh. povorka ponosa", a organizatori ističu da su ljubav i jednaka prava u srži konstantne borbe za ljepše društvo. Učesnici su skandirali "ljubav je zakon", te uz šarane zastve i muziku su se zabavljali nakon šetnje gradom.

Da bi program bio potpun u jednom trenutku na binu, kao specijali gost, popela se srbijanska pjevačica Zejna.

Ona je u izjavi "Avaz" istakla da joj je veliko zadovljstvo biti ovdje.

- Čast mi je što sam ovdje i hvala im što su me pozvali. Ovo je do sada najbolji prajd u Sarajevu - kazala je ova pjevačica.