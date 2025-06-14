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BILA GOST

Pjevačica Zejna za "Avaz": Ovo je najbolji prajd do sada

Čast mi je što sam ovdje i hvala im što su me pozvali, rekla je

Zejna: Prisustvovala Bh. povorci ponosa. Avaz

Piše: Sajra Buljugija

14.6.2025

Održava je 6. "Bh. povorka ponosa", a organizatori ističu da su ljubav i jednaka prava u srži konstantne borbe za ljepše društvo. Učesnici su skandirali "ljubav je zakon", te uz šarane zastve i muziku su se zabavljali nakon šetnje gradom. 

Da bi program bio potpun u jednom trenutku na binu, kao specijali gost, popela se srbijanska pjevačica Zejna. 

Ona je u izjavi "Avaz" istakla da joj je veliko zadovljstvo biti ovdje. 

- Čast mi je što sam ovdje i hvala im što su me pozvali. Ovo je do sada najbolji prajd u Sarajevu - kazala je ova pjevačica.

Javni skup u pokretu "Bh. povorka ponosa" protekao je u sigurnom okruženju i bez zabilježenih incidenata - rečeno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.
# PARADA PONOSA
# PRAJD
# SARAJEVO
# ZEJNA
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