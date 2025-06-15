Devito izbacio novi album, pa prokomentarisao estradu: Jedan detalj mu smetao

David Ljubenović, poznatiji kao Devito, objavio je novi album i ponovo privukao pažnju javnosti, kako svojim muzičkim stilom, tako i autentičnim imidžom koji uključuje prepoznatljivu masku. Upravo zahvaljujući toj maski, kako kaže, uspio je sačuvati privatnost i nastaviti živjeti kao “običan čovjek” van scene.

– Da nisam stavio masku, ne bih se bavio ovim poslom. Ovako mogu da šetam ulicom, niko me ne prepoznaje, ne smara me. Ako bi se to promijenilo, mislim da bih odustao – iskreno priznaje.

U razgovoru za srbijanske medije, Devito je otkrio da se još uvijek nije navikao na javni život i da mu medijski nastupi izazivaju tremu.

– Uvijek imam tremu pred medijima jer očekujem neugodna pitanja. Ne volim previše pažnje, volio bih da Devito komunicira s publikom, a da ja ostanem u sjeni – rekao je.