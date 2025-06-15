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Devito izbacio novi album, pa prokomentarisao estradu: Jedan detalj mu smetao

Uvijek imam tremu pred medijima jer očekujem neugodna pitanja, istakao je

Devito - Avaz
Devito - Avaz
Devito - Avaz
Devito - Avaz
Devito - Avaz
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E. A.

15.6.2025

David Ljubenović, poznatiji kao Devito, objavio je novi album i ponovo privukao pažnju javnosti, kako svojim muzičkim stilom, tako i autentičnim imidžom koji uključuje prepoznatljivu masku. Upravo zahvaljujući toj maski, kako kaže, uspio je sačuvati privatnost i nastaviti živjeti kao “običan čovjek” van scene.

– Da nisam stavio masku, ne bih se bavio ovim poslom. Ovako mogu da šetam ulicom, niko me ne prepoznaje, ne smara me. Ako bi se to promijenilo, mislim da bih odustao – iskreno priznaje.

U razgovoru za srbijanske medije, Devito je otkrio da se još uvijek nije navikao na javni život i da mu medijski nastupi izazivaju tremu.

– Uvijek imam tremu pred medijima jer očekujem neugodna pitanja. Ne volim previše pažnje, volio bih da Devito komunicira s publikom, a da ja ostanem u sjeni – rekao je.

Komentarišući svoj utjecaj na muzičku scenu, Devito bez lažne skromnosti ističe da ga nuzika nije promijenila, već da on promijenio nju.

- Sve više mladih izvođača zvuči kao ja, nažalost. Voleo bih da imaju svoj pravac. Nikad nisam imao idole, oni koje sam poštovao – svi su pokojni. Uglavnom je to strano tržište.

U razgovoru je spomenuo i problem s umjetnim zubima koje trenutno nosi.

– Teško mi je da pričam s ovim zubima, baš se mučim – rekao je i otkrio da takav estetski zahvat “mnogo košta”.

# MUZIKA
# DEVITO
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