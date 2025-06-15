Video / Nakon 15 godina zapjevali zajedno: Šako i Dado polumenta na istom veselju

Godinama su kružile glasine o narušenim odnosima između Dada Polumente i njegovog strica Šaka Polumente. Iako nikada nisu javno govorili loše jedan o drugom, izbjegavali su zajednička pojavljivanja u javnosti, što je bilo dovoljno da publika posumnja u porodičnu složnost.

Podsjetimo, njih dvojica su prije više od 15 godina snimili megahit „Ljepša od noći“, koji je tada dodatno učvrstio njihovu popularnost.

Međutim, nakon toga više nisu viđani zajedno ni na sceni ni u medijima, pa su krenule spekulacije o mogućem razlazu.

Dado je posljednjih godina posvećen porodičnom životu i često naglašava kako su mu supruga i djeca prioritet. S obzirom na to da se dugo nije pojavljivao sa Šakom, mnogi su vjerovali da su njihovi odnosi zategnuti.