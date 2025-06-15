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ESTRADA

Video / Nakon 15 godina zapjevali zajedno: Šako i Dado polumenta na istom veselju

Međutim, nakon toga više nisu viđani zajedno ni na sceni ni u medijima

Šako i Dado. Instagram

E. A.

15.6.2025

Godinama su kružile glasine o narušenim odnosima između Dada Polumente i njegovog strica Šaka Polumente. Iako nikada nisu javno govorili loše jedan o drugom, izbjegavali su zajednička pojavljivanja u javnosti, što je bilo dovoljno da publika posumnja u porodičnu složnost.

Podsjetimo, njih dvojica su prije više od 15 godina snimili megahit „Ljepša od noći“, koji je tada dodatno učvrstio njihovu popularnost. 

Međutim, nakon toga više nisu viđani zajedno ni na sceni ni u medijima, pa su krenule spekulacije o mogućem razlazu.

Dado je posljednjih godina posvećen porodičnom životu i često naglašava kako su mu supruga i djeca prioritet. S obzirom na to da se dugo nije pojavljivao sa Šakom, mnogi su vjerovali da su njihovi odnosi zategnuti.

Nedavni snimak s jednog veselja iznenadio je i oduševio fanove – Šako i Dado su ponovo zajedno nastupili! Stric i sinovac su na svadbi izveli svoj stari hit s istom energijom i žarom kao i nekad, dok je publika uživala i pjevala s njima. Nije poznato da li su bili gosti ili su nastupali, ali jedno je sigurno – atmosfera je bila nezaboravna.

Video koji se proširio društvenim mrežama izazvao je lavinu pozitivnih komentara:

- Poslije 15 godina opet zajedno na sceni - pisalo je u opisu snimka.

Mnogi fanovi su izrazili nadu da bi ovaj susret mogao označiti i novi muzički početak – možda i još jedan zajednički hit koji će osvojiti region.

# ESTRADA
# ŠAKO POLUMENTA
# DADO POLUMENTA
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