Ova pjesma Indire Radić krije tužnu priču: Znate li koja je?

Pjevačica Indira Radić tokom svoje bogate karijere ostvarila je veliki broj hitova koji su osvojili publiku širom regiona. Među njima, pjesma „Zmaj“ i dan danas zauzima posebno mjesto, ostajući izuzetno popularna i mnogo godina nakon njenog objavljivanja. Ono što ovu pjesmu čini još posebnijom jeste potresna životna i ljubavna priča koja stoji iza njenog nastanka.

Naime, inspiracija za „Zmaj“ proizašla je iz istinite, dirljive ljubavne priče. Priča prati mladića i djevojku koji su se upoznali još u srednjoj školi, zaljubili i zajedno planirali zajedničku budućnost. Nakon deset godina veze, donijeli su odluku da stanu na ludi kamen i vjenčaju se.

Međutim, njihove srećne planove uništila je teška bolest – djevojka je bolovala od raka pankreasa u poodmakloj fazi.

Zbog bolesti su morali odgoditi svadbu, a djevojka je u jednom emotivnom trenutku napisala pismo koje je predala svom dragom uz molbu da ga pročita tek nakon njene smrti. No, sudbina je htjela drugačije – mladić se te noći napio i pročitao pismo, a sljedećeg jutra, kada je stigao u bolnicu, saznao je da je njegova voljena preminula.