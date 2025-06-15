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EMOTIVNA BALADA

Ova pjesma Indire Radić krije tužnu priču: Znate li koja je?

Međutim, njihove srećne planove uništila je teška bolest, djevojka je bolovala od raka pankreasa u poodmakloj fazi

Pjesma "Zmaj" obilježila njenu karijeru. Instagram

Eldar Abaz
Piše: Eldar Abaz

15.6.2025

Pjevačica Indira Radić tokom svoje bogate karijere ostvarila je veliki broj hitova koji su osvojili publiku širom regiona. Među njima, pjesma „Zmaj“ i dan danas zauzima posebno mjesto, ostajući izuzetno popularna i mnogo godina nakon njenog objavljivanja. Ono što ovu pjesmu čini još posebnijom jeste potresna životna i ljubavna priča koja stoji iza njenog nastanka.

Naime, inspiracija za „Zmaj“ proizašla je iz istinite, dirljive ljubavne priče. Priča prati mladića i djevojku koji su se upoznali još u srednjoj školi, zaljubili i zajedno planirali zajedničku budućnost. Nakon deset godina veze, donijeli su odluku da stanu na ludi kamen i vjenčaju se. 

Međutim, njihove srećne planove uništila je teška bolest – djevojka je bolovala od raka pankreasa u poodmakloj fazi.

Zbog bolesti su morali odgoditi svadbu, a djevojka je u jednom emotivnom trenutku napisala pismo koje je predala svom dragom uz molbu da ga pročita tek nakon njene smrti. No, sudbina je htjela drugačije – mladić se te noći napio i pročitao pismo, a sljedećeg jutra, kada je stigao u bolnicu, saznao je da je njegova voljena preminula.

Kako pišu mediji, ovaj dirljivi rukopis čuvao je u sebi punih 15 godina. Tek nakon tog vremena, mladić je pismo predao legendarnom tekstopiscu Marini Tucaković, koja je prvobitno pjesmu namijenila drugoj pjevačici.

Ipak, sudbina je htjela da pjesma završi u rukama Indire Radić, čije je emotivno izvođenje pjesme „Zmaj“ dodatno produbilo njenu snažnu priču i dirnulo brojne generacije slušalaca.

Danas, „Zmaj“ nije samo hit – to je simbol vječne ljubavi, bola i sjećanja, pjesma koja budi emocije i podsjeća na krhkost života i snagu ljubavi.
# PJESMA
# INDIRA RADIĆ
# ZMAJ
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