Top trending u BiH: Evo šta se trenutno sluša u državi

Ubjedljivo prva tri mjestra drži poznati bh. dvojac Jala Brat i Buba Corelli, koji su još jednom pokazali da su na vrhu estradnog neba.

YouTube trending lista u Bosni i Hercegovini ovih dana nudi pravu mješavinu žanrova i regionalnih imena.

Pored njih, kod bosanskohercegovačke publike "prošao" je i Nucci sa svojom novom pjesmom, zatim Devito i Relja, te Sajfer i Emina.

Također, u prvih 10 mjesta trending liste nalazi se i duetska numera Dade Polumente i Peđe Jovanovića.

Svako, na trending listi nalaze se i Dragana Mirković, na 15. mjestu, dok su poslije nje Nadica Ademov, grupa "Zoster", zatim Edita i Sergej Pajić.