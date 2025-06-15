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Top trending u BiH: Evo šta se trenutno sluša u državi

Ubjedljivo prva tri mjestra drži poznati bh. dvojac Jala Brat i Buba Corelli

YouTube trending. Screenshot/YouTube

Eldar Abaz
Piše: Eldar Abaz

15.6.2025

YouTube trending lista u Bosni i Hercegovini ovih dana nudi pravu mješavinu žanrova i regionalnih imena.

Ubjedljivo prva tri mjestra drži poznati bh. dvojac Jala Brat i Buba Corelli, koji su još jednom pokazali da su na vrhu estradnog neba.

Prva tri mjesta. Screenshot/YouTube

Pored njih, kod bosanskohercegovačke publike "prošao" je i Nucci sa svojom novom pjesmom, zatim Devito i Relja, te Sajfer i Emina. 

Također, u prvih 10 mjesta trending liste nalazi se i duetska numera Dade Polumente i Peđe Jovanovića.

Svako, na trending listi nalaze se i Dragana Mirković, na 15. mjestu, dok su poslije nje Nadica Ademov, grupa "Zoster", zatim Edita i Sergej Pajić.

Sajfer i Tomson. Screenshot/YouTube

Na posljednjem mjestu trending liste nalazi se Zorana Mićanović sa pjesmom "Doručak". Također, na listi se našao i hrvatski pjevač Tomson (Thompson) sa čak tri svoje nove pjesme.

# JALA BRAT
# BUBA CORELLI
# EMINA
# SAJFER
# EDITA ARADINOVIĆ
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