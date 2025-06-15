Top trending u BiH: Evo šta se trenutno sluša u državi

YouTube trending lista u Bosni i Hercegovini ovih dana nudi pravu mješavinu žanrova i regionalnih imena.
Ubjedljivo prva tri mjestra drži poznati bh. dvojac Jala Brat i Buba Corelli, koji su još jednom pokazali da su na vrhu estradnog neba.
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Ubjedljivo prva tri mjestra drži poznati bh. dvojac Jala Brat i Buba Corelli
YouTube trending. Screenshot/YouTube
YouTube trending lista u Bosni i Hercegovini ovih dana nudi pravu mješavinu žanrova i regionalnih imena.
Ubjedljivo prva tri mjestra drži poznati bh. dvojac Jala Brat i Buba Corelli, koji su još jednom pokazali da su na vrhu estradnog neba.
Prva tri mjesta. Screenshot/YouTube
Pored njih, kod bosanskohercegovačke publike "prošao" je i Nucci sa svojom novom pjesmom, zatim Devito i Relja, te Sajfer i Emina.
Također, u prvih 10 mjesta trending liste nalazi se i duetska numera Dade Polumente i Peđe Jovanovića.
Svako, na trending listi nalaze se i Dragana Mirković, na 15. mjestu, dok su poslije nje Nadica Ademov, grupa "Zoster", zatim Edita i Sergej Pajić.
Sajfer i Tomson. Screenshot/YouTube
Na posljednjem mjestu trending liste nalazi se Zorana Mićanović sa pjesmom "Doručak". Također, na listi se našao i hrvatski pjevač Tomson (Thompson) sa čak tri svoje nove pjesme.