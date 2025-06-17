Kantautor Boris Režak: Na pusti otok bih ponio kafu

Ime i prezime: Boris Režak.

Datum i mjesto rođenja: 6. april 1976., Banja Luka.

Šta prvo uradite kad se probudite: Popijem kafu.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Opet muzika.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Vjerovali ili ne, muzika.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Kafa.

Najdraža pjesma: Volim pjesme „Indeksa“ i „Beatlesa“.

Šta gledate na televiziji: Ne gledam tv.

Šta Vas nervira: Više ništa, sad bih sve pogasio što me nervira.

Najdraži grad: Ne vežem se za gradove, nego za ljude.

Najbolji poklon koji ste dobili: Dobro vino, volim sitne stvari, da se popije i pojede.

Čega se plašite: Ne plašim se ničega, odgovoran sam prema svojoj djeci pa me neke stvari brinu.

S kim najradije pijete kafu: Sa suprugom.

Omiljena društvena mreža: Nijedna.

Najdraža boja: Ljubičasta.

Ko Vam je uzor: Uzor mi je bio otac.

Najdraži pisac: Meša Selimović, Ivo Andrić.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Zatvorio bih sve političare.

Omiljeni muzičar ili bend: „Beatlesi“.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Semper Idem“, Đorđe Lebović.

Tim za koji navijate: Nijedan.

Omiljena narodna izreka: „Ko zna za šta je to dobro“.

Koje pitanje najviše mrzite: Koji su mi planovi?

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Žika, uvijek me nasmije.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Italija.