Kantautor Boris Režak: Na pusti otok bih ponio kafu

Ime i prezime: Boris Režak.
Datum i mjesto rođenja: 6. april 1976., Banja Luka.
Šta prvo uradite kad se probudite: Popijem kafu.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Opet muzika.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Vjerovali ili ne, muzika.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Kafa.
Najdraža pjesma: Volim pjesme „Indeksa“ i „Beatlesa“.
Šta gledate na televiziji: Ne gledam tv.
Šta Vas nervira: Više ništa, sad bih sve pogasio što me nervira.
Najdraži grad: Ne vežem se za gradove, nego za ljude.
Najbolji poklon koji ste dobili: Dobro vino, volim sitne stvari, da se popije i pojede.
Čega se plašite: Ne plašim se ničega, odgovoran sam prema svojoj djeci pa me neke stvari brinu.
S kim najradije pijete kafu: Sa suprugom.
Omiljena društvena mreža: Nijedna.
Najdraža boja: Ljubičasta.
Ko Vam je uzor: Uzor mi je bio otac.
Najdraži pisac: Meša Selimović, Ivo Andrić.
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Zatvorio bih sve političare.
Omiljeni muzičar ili bend: „Beatlesi“.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Semper Idem“, Đorđe Lebović.
Tim za koji navijate: Nijedan.
Omiljena narodna izreka: „Ko zna za šta je to dobro“.
Koje pitanje najviše mrzite: Koji su mi planovi?
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Žika, uvijek me nasmije.
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Italija.