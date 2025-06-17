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OSUĐEN NA 30 GODINA

R. Kelly hospitaliziran zbog predoziranja: Advokat tvrdi da su ga pokušali ubiti

Advokat tvrdi da savezni zvaničnici pokušavaju ugroziti život pjevača jer planira razotkriti navodnu korupciju povezanu s njegovim slučajem

R. Kelly. AP

M. Až.

17.6.2025

Američki pjevač R. Kelly hospitaliziran je 12. juna nakon što se u zatvoru predozirao lijekovima, što je izazvalo zabrinutost za njegovo zdravlje.

Prema navodima medija i njegovog advokata, količina lijekova koju je tada primio bila je znatno veća od uobičajene doze koju koristi. Dokument koji je pribavila američka medijska kuća USA Today pokazuje da je Kelly premješten iz Univerzitetske bolnice Duke u Daramu, uprkos preporukama ljekara da ne bude otpušten.

Njegov advokat Bou B. Brindli (Beau B. Brindley) iznio je ozbiljne optužbe, tvrdeći da savezni zvaničnici pokušavaju ugroziti život pjevača jer planira razotkriti navodnu korupciju povezanu s njegovim slučajem.

- Podnijeli smo zahtjev kako bismo spriječili njihovu namjeru. Jedina zaštita koju gospodin Keli trenutno ima jeste pažnja javnosti. Pozivamo sudove i predsjednika Trampa (Donald Trump) da zaustave ovu korupciju koja mu prijeti - izjavio je Brindli.

Podsjetimo, R. Kelly trenutno izdržava 30-godišnju zatvorsku kaznu zbog zločina poput dječije pornografije, iznude i trgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja. Osim toga, 2023. godine osuđen je na dodatnu godinu zatvora zbog pedofilije i srodnih krivičnih djela.

# R. KELLY
# PREDOZIRANJE
# SAD
# ZATVOR
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