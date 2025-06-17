Elemental pleše kroz tihi lom: Nova pjesma "Nisi ti ja sam" ogolila emocionalnu istinu

U spotu, koji je režirao Kandžija, sve izgleda pomalo iskrivljeno, baš kao u glavama onih koji pokušavaju uvjeriti sebe da je "sve u redu". Ples Laure Vojnović nije koreografija – on je govor tijela koje više ne zna riječima reći šta boli. A boli. I to duboko.

U ovoj pjesmi, ritam vas mami na pokret, disko vas poziva na ples, ali iza svega pulsira duboka psihološka nelagoda. To je pjesma o onim odnosima koji iz daljine izgledaju kao ljubav, a iznutra osjećaju se kao kontrola, nesigurnost i gubitak sebe.

Pjesma izlazi samo dva mjeseca nakon "Srce moje" i predstavlja još jednu etapu uoči nadolazećeg albuma "Dobra djeca". No, ovaj put ne traži se refren koji se pjeva naglas. Umjesto toga, nudi se ogledalo.

Nema buke, nema drame – samo šapat koji godinama raste. U novom singlu "Nisi ti ja sam", Elemental prepoznaje ono što mnogi prešute: emotivnu toksičnost koja se ne dešava naglo, već curi svakodnevno, kap po kap, između rečenica, tišina i spuštenih pogleda.

Remi, autorica teksta i lice koje nas godinama suočava s istinama koje ne želimo priznati, i ovoga puta ne štedi:

- Najgore što sebi možeš priuštiti je ostati u odnosu koji ti više ne služi. Treba velika hrabrost za promjenu, neko treba prvi reći da je car gol. Ako nešto više ne radi, mijenjaj! Mijenjaj se! I niko nije kriv, jer u igri krivice svi gube. Ova pjesma zove na pokret – ritmom na pokret tijela, a tekstom na pokret s mrtve tačke - objašnjava Remi.

Pjesma ne nudi rješenja, već razrješenje

Ponekad je najzdravije priznati da ljubav više ne stanuje tu – i otići. Tiho, ali odlučno.

Kao i u zlatnoj eri diska, kada je podij bio prostor slobode za one koji su drugdje šutjeli, tako i ovdje ples postaje terapija, bijeg i iscjeljenje. Kamera ne krije ništa – ispod šljokica stoje bore, pod osmijehom sjena, a ritam koji gura tijelo naprijed, vuče srce da ga konačno posluša.

"Nisi ti ja sam" tako postaje više od pjesme. Postaje manifest za sve one koji predugo šute. Podsjetnik da je ponekad najvažnija rečenica ona koja ne optužuje, već priznaje: "Do mene je."

Uz prethodne singlove "Usta na usta" i "Srce moje", ova pjesma je još jedan signal da Elemental u svom devetom albumu ne planira igrati na sigurno. "Dobra djeca" neće samo donijeti muziku, već i pitanje: ko smo kad niko ne gleda?

Tehnički podaci

Pjesma je objavljena je pod etiketom 383 Records i dostupna je na svim muzičkim platformama.

Muziku su radili Davor Zanoški, Erol Zejnilović, Ivan Vodopijec, Konrad Lovrenčić, Luka Tralić i Mirela Priselac, tekst su napisali Luka Tralić i Mirela Priselac, dok su za aranžman bili zaduženi: Davor Zanoški, Erol Zejnilović, Ivan Vodopijec, Konrad Lovrenčić, Luka Tralić, Mirela Priselac i Vida Manestar.