Hanka Paldum otkrila zašto je ostavljala muškarce: Poznat i broj brakova koji je imala

Hanka Paldum već četiri i po decenije nosi titulu „kraljice sevdaha“, a posebnu emociju u njenom glasu daju i krahovi koje je doživjela na privatnom planu. Naime, 63-godišnja pjevačica danas ima dvoje djece – kćer Minelu i sina Mirzada, oboje iz prvog braka sa Muradifom Brkićem.

Hanka i Muradif . Platforma X Hanka i Muradif . Platforma X

Hanka se svojevremeno prisjetila kako je s njim bila dok je gradila karijeru, te da u njemu nije imala „najvjernijeg navijača“, nego sasvim suprotno. Prema njenim riječima, on joj je, u dogovoru s njenom majkom, postavljao ultimatume – brak ili muzika. - On me je pitao da li je makar malo ispred muzike, a ja bih mu rekla da nije. Uvijek sam imala stav, nisam željela da lažem. Odana sam i volim poštovati. Dokle god se muškarcu divim, mogu biti s njim. Kada prestanem da mu se divim, povučem se i ostavljam ga. Zapravo, nijedan muškarac me nije ostavio - otkrila je u razgovoru za Story pjevačica.