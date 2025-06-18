Hanka Paldum otkrila zašto je ostavljala muškarce: Poznat i broj brakova koji je imala

Hanka Paldum već četiri i po decenije nosi titulu „kraljice sevdaha“, a posebnu emociju u njenom glasu daju i krahovi koje je doživjela na privatnom planu.
Naime, 63-godišnja pjevačica danas ima dvoje djece – kćer Minelu i sina Mirzada, oboje iz prvog braka sa Muradifom Brkićem.
Hanka se svojevremeno prisjetila kako je s njim bila dok je gradila karijeru, te da u njemu nije imala „najvjernijeg navijača“, nego sasvim suprotno. Prema njenim riječima, on joj je, u dogovoru s njenom majkom, postavljao ultimatume – brak ili muzika.
- On me je pitao da li je makar malo ispred muzike, a ja bih mu rekla da nije. Uvijek sam imala stav, nisam željela da lažem. Odana sam i volim poštovati. Dokle god se muškarcu divim, mogu biti s njim. Kada prestanem da mu se divim, povučem se i ostavljam ga. Zapravo, nijedan muškarac me nije ostavio - otkrila je u razgovoru za Story pjevačica.
Nakon razvoda od Muradifa, Hanka je rekla „da“ Fuadu Hamziću, ali taj brak trajao je samo sedam godina, budući da je shvatila da joj muž „ne ukazuje poštovanje niti joj je odan“.
Iako je sa obojicom u prijateljskim odnosima, Paldumova tvrdi da se više neće udavati.
- Muškarac treba da bude ispred mene, a ne pored ili iza. Mora da me zaštiti, a ja u svakom trenutku trebam osjećati da mi čuva leđa - rekla je tada Paldum.