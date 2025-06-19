Emina Jahović i Mirza Selimović u emotivnom duetu: Balada sa albuma "Svitanje" već osvaja publiku

Na novom albumu Emine Jahović pod nazivom "Svitanje", danas je objavljen i duet s bosanskohercegovačkim pjevačem Mirzom Selimovićem – snažna balada "Ništa ili sve", nosi priču o ljubavi na raskrsnici između predaje i oprosta. Premijera pjesme i pratećeg spota objavljena je tačno u 12 sati, a reakcije publike su već izuzetno pozitivne.

Emina pisala tekst . Andrej Damjanovic Emina pisala tekst . Andrej Damjanovic

Duet karakteriziraju snažne emocije, prefinjen aranžman i spoj dva izuzetno prepoznatljiva vokala. Publika na društvenim mrežama i YouTube-u ne krije oduševljenje, a komentari poput "Koji spoj vrhunskih vokala", "Skupo, elegantno, svjetski", te "Dva umjetnika u svakom smislu te riječi" potvrđuju da je saradnja Emine i Mirze naišla na sjajan prijem. Tekst pjesme potpisuje Emina Jahović, uz saradnju Danijela Pavlovića, a sama umjetnica je otkrila kako su melodija i stihovi nastali spontano – u svega desetak minuta. Ova kreativna iskrenost pretočena je u emociju koja se, kako publika navodi, osjeća u svakom tonu.

. Emina je ranije u intervjuima isticala kako je Mirzin glas za nju prava rijetkost i da već dugo priželjkuje duet upravo s njim. Saradnja se sada i realizovala kroz pjesmu koja predstavlja jedno od ključnih emotivnih poglavlja njenog novog studijskog albuma.