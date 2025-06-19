Video / Adi Šoše nastupio na Vilsonovom šetalištu: Stotine Sarajlija u glas pjevalo

Popularni pjevač Adi Šoše održao je koncert na Vilsonovom šetalištu i priredio nezaboravnu večer za stotine okupljenih Sarajlija.

Uz opuštenu atmosferu pod otvorenim nebom i ljetni ambijent jednog od najljepših sarajevskih šetališta, Šoše je publici poklonio večer punu emocija, hitova i pozitivne energije.

Već s prvim taktovima publika je znala da ih očekuje nešto posebno. Mnogi su snimali, pjevali, plesali i uživali u svakom trenutku.

Adi Šoše se zahvalio publici na dolasku i podršci, poručivši da mu je srce puno zbog ljubavi koju uvijek osjeća kada nastupa u glavnom gradu BiH.