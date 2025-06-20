Emina Jahović objavila novi album “Svitanje”: Muzički povratak koji osvaja trending

Emina Jahović predstavila je svoj sedmi studijski album naziva "Svitanje", kojim je najavila svoj veliki povratak na muzičku scenu nakon duže diskografske pauze. Album donosi devet novih pjesama koje su nastale kao rezultat njenog umjetničkog sazrijevanja i kreativne inspiracije, a sama pjevačica ga opisuje kao svojevrsno ponovno rođenje i najzreliji audioprodukcijski projekt u svojoj karijeri.

Nova muzička priča

Sve pjesme s albuma dostupne su na vodećim streaming platformama, a prate ih muzički spotovi koji se objavljuju prema unaprijed najavljenom rasporedu, čime Emina postupno otkriva svaki aspekt svoje nove muzičke priče.

Na albumu se nalaze i dva posebno istaknuta dueta – jedan s talentovanim Mirzom Selimovićem, a drugi s mladom pjevačicom Havom. Sve pjesme potpisuje upravo Emina, što dodatno potvrđuje njen angažman i kreativnu kontrolu nad cjelokupnim projektom.

Posebno mjesto zauzima duet "Ništa ili sve" s Mirzom Selimovićem, koji je nastao vrlo brzo i spontano, u roku od petnaestak minuta. Emina je istakla da je upravo ta pjesma nastala kao iznenadni inspirativni trenutak koji su odmah pretvorili u snimak, a Mirza je kazao kako je saradnja s Eminom bila ispunjena međusobnim poštovanjem i prijateljstvom, te da pjesma ima veliki potencijal da postane hit i osvoji široku publiku.

Emotivne numere

Osim dueta, album "Svitanje" donosi i niz emotivnih i moćnih pjesama poput naslovne numere "Svitanje", kao i pjesama "Feniks" i "Nema više ljubavi", koje su vrlo brzo pronašle put do muzičkih top lista i izazvale entuzijastične reakcije publike.

Na društvenim mrežama i muzičkim platformama sve je vidljivije oduševljenje fanova, koji s nestrpljenjem prate svaku novu objavu i premijeru spotova.

Emina nastavlja s promocijom albuma kroz redovno objavljivanje muzičkih spotova za svaku pjesmu, čime dodatno osnažuje povezanost sa svojom publikom i održava visok nivo interesa za ovaj važan muzički projekt.