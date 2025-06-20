Tuzlanka Irma Hasić za "Avaz": Spontana sam i iskrena, to ljudi osjete

Tuzlanka Irma Hasić publici je postala poznata kroz muzičko takmičenje „Zvezde Granda“, gdje je oduševila kako glasom tako i iskrenošću.
Iako danas više nije dio takmičarskog programa, muzika je i dalje njena svakodnevica, a njen vokal sve češće odzvanja na privatnim proslavama širom regije. U razgovoru za „Dnevni avaz“, Irma otkriva koliko joj je to iskustvo značilo, kako bira svoj krug ljudi i šta joj muzika danas znači.
Stres, emocije i radost
Kako se Vaš odnos s kolegama iz „Zvezda Granda“ promijenio nakon završetka takmičenja?
- Pa naravno da se odnos s takmičarima donekle promijenio. Tokom takmičenja smo svi bili zajedno gotovo svaki dan – dijelili stres, emocije, radost i to nas je povezalo. Danas se ne čujemo tako često kao tada, ali ostao je jedan mali, poseban krug ljudi s kojima sam i dalje bliska. Po prirodi sam malo zatvorenija osoba i ne dopuštam svakome da mi bude previše blizu.
Kako biste sebe opisali onima koji Vas ne poznaju?
- Teško mi je pričati o sebi. Rekla bih da sam jedna mirna osoba koja iskreno voli ljude oko sebe, muziku i svoj mali svijet. Kada nemam nastupe ili svirke, svaki slobodan trenutak koristim za odmor, jer sam, realno, uvijek pomalo umorna.
Volim tišinu, svoj mir i da sam okružena iskrenim, dobronamjernim ljudima. To mi puni dušu.
Ostajem do kraja
Koji dio posla najviše volite?
- Volim da za mene govore moj glas i ono što radim, a najviše volim pjevati na privatnim vjenčanjima. To su prave žurke. Ljudi pjevaju, plešu, svi uglas i ja uvijek ostajem do kraja – ne dođem da otpjevam dva sata i odem. Ja sam tu za sve. Mnogi mi govore da bi trebalo više toga snimati i dijeliti na mrežama, ali jednostavno – toliko se dobro zabavimo da se ne sjetim telefona. Ne trudim se ostaviti „utisak na silu“. Kod mene je sve spontano i iskreno – vjerujem da to ljudi osjete.
Kako je nastala pjesma „Dodiri tijela“ i kako ste je doživjeli?
- Pjesmu sam tražila još dok sam bila u takmičenju. Imala sam želju da odmah po završetku izbacim nešto svoje, ali tada nije bilo ni prave pjesme ni ekipe. A onda su se pojavili Violeta Mihajlovska i Slavko Milovanović, koji su mi predstavili „Dodire tijela“. Bila je otpjevana samo uz klavir, i već na prvo slušanje znala sam da je to ta pjesma. Kliknuli smo odmah. Ta ekipa iskreno vjeruje u mene, i to mi je bilo presudno.
Lična karta
Je li tekst pjesme ujedno i Vaša lična priča?
- Iskreno, ne mogu reći da se trenutno pronalazim u toj priči neuzvraćene ljubavi, jer nije to moja faza života. Ali kao izvođač, stavila sam se u taj lik, u tu emociju. Vjerovala sam Violeti koja je napisala tekst. Napisala ga je iskreno, duboko, i ja sam ga osjetila kao svoj. Mislim da je to i ljepota muzike, da čak i kada nešto nije tvoje lično, možeš ga prenijeti kao da jeste.