Tuzlanka Irma Hasić za "Avaz": Spontana sam i iskrena, to ljudi osjete

Tuzlanka Irma Hasić publici je postala poznata kroz muzičko takmičenje „Zvezde Granda“, gdje je oduševila kako glasom tako i iskrenošću.

Iako danas više nije dio takmičarskog programa, muzika je i dalje njena svakodnevica, a njen vokal sve češće odzvanja na privatnim proslavama širom regije. U razgovoru za „Dnevni avaz“, Irma otkriva koliko joj je to iskustvo značilo, kako bira svoj krug ljudi i šta joj muzika danas znači.

Stres, emocije i radost

Kako se Vaš odnos s kolegama iz „Zvezda Granda“ promijenio nakon završetka takmičenja?

- Pa naravno da se odnos s takmičarima donekle promijenio. Tokom takmičenja smo svi bili zajedno gotovo svaki dan – dijelili stres, emocije, radost i to nas je povezalo. Danas se ne čujemo tako često kao tada, ali ostao je jedan mali, poseban krug ljudi s kojima sam i dalje bliska. Po prirodi sam malo zatvorenija osoba i ne dopuštam svakome da mi bude previše blizu.

Kako biste sebe opisali onima koji Vas ne poznaju?

- Teško mi je pričati o sebi. Rekla bih da sam jedna mirna osoba koja iskreno voli ljude oko sebe, muziku i svoj mali svijet. Kada nemam nastupe ili svirke, svaki slobodan trenutak koristim za odmor, jer sam, realno, uvijek pomalo umorna.