Aldin Huremović za "Avaz" o takmičenju i karijeri: Borim se i uvijek ostajem svoj

- Naravno, uvijek postoji mala trema, jer ipak tu sjede ozbiljni profesionalci. Ponosan sam na sebe jer sam prošao audiciju, došao pred takav žiri i imao priliku da stanem na tu grandioznu scenu – rekao je Huremović.

U razgovoru za „Dnevni avaz“ otkrio je kako je izgledala audicija, koje pjesme su mu najbliže srcu, zašto vjeruje u upornost, ali i zašto mu je važnije biti autentičan nego poznat.

Mladi pjevač iz BiH, Aldin Huremović predstavio se u muzičkom takmičenju „Zvezde Granda“, gdje je svojim glasom i stavom privukao pažnju publike, ali i ozbiljnog žirija.

- Svaka pjesma je zahtjevna na svoj način i traži ozbiljnu pripremu. Ali ova pjesma mi je bila poseban izazov i drago mi je da sam baš njome pokazao ko sam – istakao je.

Iako publika u njegovim nastupima prepoznaje emociju, Aldin naglašava da je upornost ono što ga zaista vodi naprijed.

- Prije svega sam veliki borac. Ne mogu reći da nema emocija, ali ono što je najbitnije jeste da čovjek bude uporan i vjeruje u sebe – ako želi ići naprijed – poručio je.

Kritike i komentari

Dodaje da su mu sve kritike i komentari koje je dobio od žirija bili dragocjeni i korisni, jer, kako ističe, to je prilika za rast i razvoj. Osvrnuo se i na slavu, te kazao da ostaje svoj.

- Uvijek ostajem svoj, u bilo kojoj prilici. Slava mi nije cilj sama po sebi – cilj mi je da budem iskren u onome što radim i da ostanem dosljedan sebi – naglasio je Huremović.

Kao svog muzičkog uzora ponovno ističe Halida Bešlića, a jedna pjesma ima posebno mjesto u njegovom srcu.

- Moram opet da spomenem našeg umjetnika Halida Bešlića i njegovu pjesmu „Robinja“, koja ima posebno značenje za mene. Volim izazovne pjesme koje me tjeraju da izađem iz zone komfora – rekao je.

Na kraju, kazao je da mu je najvažnije da se razvija i kao pjevač i kao čovjek.

- Cilj mi je da se što bolje izgradim, da ponesem važne lekcije, stvorim nova poznanstva i, naravno, da mi sve ovo bude prvi ozbiljan korak ka kvalitetnoj muzičkoj karijeri – zaključio je Aldin Huremović.

Nastavak muzičkog puta

Nakon „Zvezda Granda“, Aldin je odlučio da ide dalje, već se prijavio i na novo muzičko takmičenje „Hype Zvezde“.

- Vidjet ćemo kako će se tamo sve odvijati. Moj cilj je da ostanem korektan prema ljudima, da gradim karijeru utemeljenu na kvalitetu i poštovanju, a ne samo na prolaznoj popularnosti. Želim da budem autentičan i da muzika koju izvodim ostavi neki trag – istakao je Huremović.