Pjevač Muhamed Karaosman: Plašim se zla svoje duše

Ime i prezime: Muhamed Karaosman.

Datum i mjesto rođenja: 19. septembar 1981., Zvornik.

Šta prvo uradite kad se probudite: Klanjam sabah, zahvalim se Bogu.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Vjerovatno teologijom.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Muzika.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Kur'an.

Najdraža pjesma: „Assubhu Bada“, Maher Zain.

Šta gledate na televiziji: Ne gledam ništa.

Šta Vas nervira: Nezahvalnost i nesaosjećajnost.

Najdraži grad: Sarajevo.

Najbolji poklon koji ste dobili: Moja Alma.

Čega se plašite: Zla svoje duše.

S kim najradije pijete kafu: S roditeljima i prijateljima.

Omiljena društvena mreža: Facebook.

Najdraža boja: Teget plava.

Ko Vam je uzor: Dino Merlin.

Najdraži pisac: Dželaludin Rumi.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Budio svijest o prolaznosti života.

Omiljeni muzičar ili bend: „Skroz“ i „Letu Štuke“.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Moć sadašnjeg trenutka“, Ekart Tol.

Tim za koji navijate: Operisan sam od sporta.

Omiljena narodna izreka: „Tiha voda brijege valja“.

Koje pitanje najviše mrzite: Privatna pitanja.

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Milan Pavlović mi uvijek popravi stanje.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Palestinu.