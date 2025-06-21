Pjevač Muhamed Karaosman: Plašim se zla svoje duše

Ime i prezime: Muhamed Karaosman.
Datum i mjesto rođenja: 19. septembar 1981., Zvornik.
Šta prvo uradite kad se probudite: Klanjam sabah, zahvalim se Bogu.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Vjerovatno teologijom.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Muzika.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Kur'an.
Najdraža pjesma: „Assubhu Bada“, Maher Zain.
Šta gledate na televiziji: Ne gledam ništa.
Šta Vas nervira: Nezahvalnost i nesaosjećajnost.
Najdraži grad: Sarajevo.
Najbolji poklon koji ste dobili: Moja Alma.
Čega se plašite: Zla svoje duše.
S kim najradije pijete kafu: S roditeljima i prijateljima.
Omiljena društvena mreža: Facebook.
Najdraža boja: Teget plava.
Ko Vam je uzor: Dino Merlin.
Najdraži pisac: Dželaludin Rumi.
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Budio svijest o prolaznosti života.
Omiljeni muzičar ili bend: „Skroz“ i „Letu Štuke“.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Moć sadašnjeg trenutka“, Ekart Tol.
Tim za koji navijate: Operisan sam od sporta.
Omiljena narodna izreka: „Tiha voda brijege valja“.
Koje pitanje najviše mrzite: Privatna pitanja.
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Milan Pavlović mi uvijek popravi stanje.
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Palestinu.