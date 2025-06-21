Bliži se kraj Zvezda Granda: Večeras veliko polufinale, brojni takmičari iz BiH traže šansu za finale

Nakon deveti mjeseci iscrpnog takmičenja Zvezda Granda, približava se kraj.

Večeras se održava veliko polufinale u koje su se plasirala 24 takmičara, a kako to tradicija nalaže, među njima su i takmičari iz BiH.

U finalu će se naći 16 najboljih nakon borbe u duelima.

U polufinale su se plasirali: Almedina Nina Karahođa, Deni Ramčević, Đorđe Đokić, Katarina Grujo, Almija Krdžalić, Zoran Ružić Ferari, Nenad Vitorović, Elvis Mešinović, Sara Bibić, Mate Milićević, Luka Lukić, Kristina Krstičević, Katarina Dakić, Ahmed Sejfić, Željko Đukanović, Anja Mihajlović, Iva Jokanović, Zoran Petrović, Nenad Horvat, Nikola Stanišić, Valentina Roso, Aladin Pehić, Danijel Savić i Anđela Arman.

Veliki finale će se održati naredne subote.