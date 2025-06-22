Ahmed Sejfić iz Prozora oduševio u Zvezdama Granda i plasirao se u finale: "Ovo ti je najbolji nastup do sada"

Ahmed Sejfić, talentirani mladi pjevač iz Prozora, izborio je plasman u veliko finale Zvezda Granda.

Na visini zadatka u polufinalu bili su Katarina Dakić i Ahmed Sejfić čiji je duel završen maksimalnim brojem glasova.

Milijeva kandidatkinja je pjevala pjesme „Molitva“ i „Glavo luda“, dok je takmičar iz tima Viki Miljković odabrao numere „Od života uzmi sve“ i „S prvom kišom“.

Goran Šljivić na čelu produkcije, priznao je da je na njima bila jako teška odluka, piše Grand.