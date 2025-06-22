Ahmed Sejfić iz Prozora oduševio u Zvezdama Granda i plasirao se u finale: "Ovo ti je najbolji nastup do sada"

Ahmed Sejfić, talentirani mladi pjevač iz Prozora, izborio je plasman u veliko finale Zvezda Granda.
Na visini zadatka u polufinalu bili su Katarina Dakić i Ahmed Sejfić čiji je duel završen maksimalnim brojem glasova.
Milijeva kandidatkinja je pjevala pjesme „Molitva“ i „Glavo luda“, dok je takmičar iz tima Viki Miljković odabrao numere „Od života uzmi sve“ i „S prvom kišom“.
Goran Šljivić na čelu produkcije, priznao je da je na njima bila jako teška odluka, piše Grand.
– Moram da pohvalim Katarinu koja je odličan kandidat, pjevač, dobra djevojka, imali smo prilike da razgovaramo, sjajna je. Ahmed je ja mislim večeras imao najbolji nastup do sada. Oboje ste savršeni, to su minimalne sitnice. Stvarno nam je teško. Direktno u finale ide takmičar broj dva Ahmed Sejfić - kazao je Šljivić.
Iako će Katarina drugu šansu potražiti u baražu, Mili nije krio koliko je ponosan na nju.
– Katarina kao uvijek savršena, u posljednjih par sezona jedan od najboljih vokala koji se pojavio, hvala ti što si u šou– iskren je Mili, a posebno sretna je bila Viki Miljković.
– Tako se glasa, tako treba. Ahmede, pokidao si večeras, bravo, idemo dalje– dičila se Viki.