Ahmed Sejfić oduševio u „Zvezdama Granda“ i plasirao se u finale: Vrijeme je da Mostar ponovo ima pobjednika

- Još od svoje šeste godine sam u svijetu muzike – pjevam, osjećam, živim kroz pjesmu… I dan-danas ne mogu zamisliti nijedan dan bez muzike. To je jednostavno dio mene. Talent za muziku sam naslijedio od svog daidže Muzafera, koji je, osim mene, jedini u našoj porodici koji pjeva. Njegova strast prema pjesmi bila mi je inspiracija i vjetar u leđa – kaže na početku razgovora Ahmed Sejfić.

Kako Ahmed kaže, dolazi iz jednog malog, ali srcu dragog grada – Prozora, a posljednjih devet godina živi u Mostaru. Muzika je sastavni dio njegovog života još od ranog djetinjstva.

- Tako se glasa, tako treba. Ahmede, pokidao si večeras, bravo, idemo dalje - bila je ponosna njegova mentorica Viki Miljković nakon plasmana u finale.

Već godinama Bosanci i Hercegovci dominiraju u muzičkim takmičenjiima širom regiona. To se posebno odnosi na „Zvezde Granda“ u kojima su do sada čak devet puta pobjeđivali takmičari iz BiH. Amar Jašarspahić Gile, Mirza Selimović, Haris Berković, Ibro Bublin, Anid Ćušić, Džejla Ramović, Mahir Mulalić, Nermin Handžić i Šejla Zonić dominiralii su u ovom takmičenju, a u aktuelnoj sezoni simpatije publike, ali i žirija osvojio je Ahmed Sejfić.

Dugo je imao veliku želju da se prijavi na „Zvezde Granda“, ali nikada nije bio u prilici da ode na audiciju.

- I onda su moje najbliže osobe učinile ono što nisam očekivao – prijavile su me. Danas im na tome dugujem neizmjernu zahvalnost, jer da nije bilo njih, možda nikad ne bih ispunio još jedan veliki cilj – da stanem na veliku scenu „Granda“. Učestvovati u „Zvezdama Granda“ je za mene nevjerovatno iskustvo. Upoznaš mnogo sjajnih ljudi – od kolega takmičara, do članova žirija – i mnogi od njih postanu prijatelji za cijeli život. Jedna od tih osoba je moja draga kolegica Lidija Graovac. Mogu slobodno reći – kao sestra mi je. Bila je tu kad sam najmanje očekivao, kad sam sumnjao u sebe. I zahvaljujući njenoj podršci prošao sam dalje – iz kruga u krug. Ona je osoba koja zaslužuje samo najljepše riječi – nastavlja finalista „Zvezda Granda“.

Ljubav i podrška

Najveća podrška kroz cijelo ovo takmičenje su mu roditelji Mersedin i Hajrija, te rođak Salko Sejfić.

- Njihova vjera u mene, njihova ljubav i podrška su ono što me gura naprijed. Naravno, tu je i moja draga mentorica Violeta Viki Miljković, a zajedno s njom i njenim mužem Tašketom, doživio sam ogroman napredak. Ljudi su to koji su vjerovali u mene, koji su mi pomogli da svoje pjevanje podignem na viši nivo. Ispravili su moje greške, savjetovali me u najsitnijim detaljima… I mogu samo reći – najbolji su. Imam i svoje muzičke uzore, i to više njih: Ljuba Aličić, Šerif Konjević, Sinan Sakić, Halid Bešlić... Njihove pjesme, emocija koju prenose i način na koji žive muziku su mi velika inspiracija – nastavlja Ahmed.

Očekuje veliku podršku

Sejfić očekuje u finalu, koje je na programu u subotu, 28. juna, veliku podršku iz svih krajeva BiH, a posebno iz Mostara i Prozora.

- Već devet godina živim u Mostaru, gradu koji mi je postao drugi dom. Toliko sam ga zavolio da ponekad imam osjećaj kao da sam tu rođen, kao da sam odrastao sa dragim Mostarcima. Mostar nosim u srcu, baš kao i svoju pjesmu. Vrijeme je da Mostar ponovo ima pobjednika Zvezda Granda – u šali kaže Ahmed.