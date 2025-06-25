Šok cijena za prvi album Milice Pavlović, fanovi ne vjeruju šta vide

Srbijanska pjevačica, Milica Pavlović proslavlja 12 godina od izlaska svog prvog albuma "Govor tela", a tim povodom album se pojavio i na web stranici za prodaju polovnih stvari – po cijeni od čak 72–73 eura.

I dok su neki fanovi oduševljeni što mogu da kupe originalno izdanje iz 2012. godine, drugi su kritikovali previsoku cijenu. Na CD-u se nalaze hitovi poput "Totalna dominacija", "Alter ego", "Milimetar" i "Dve po dve", ali i tri numere koje su izašle prije albuma.

Ova pojava nije rijetkost, stari albumi, ploče i čak lutke sa likovima zvijezda poput Lepe Brene sve češće se nalaze na oglasima po visokoj cijeni, što pokazuje da nostalgična vrijednost domaće muzike ne jenjava ni decenijama kasnije.