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SRBIJANSKA PJEVAČICA

Šok cijena za prvi album Milice Pavlović, fanovi ne vjeruju šta vide

Lutke sa likovima zvijezda poput Lepe Brene sve češće se nalaze na oglasima po visokoj cijeni

Milica Pavlović - Avaz
Milica Pavlović - Avaz
Milica Pavlović - Avaz
Milica Pavlović emotivno završila turneju "Lav" - Avaz
Milica Pavlović emotivno završila turneju "Lav" - Avaz
+6
S. B.

25.6.2025

Srbijanska pjevačica, Milica Pavlović proslavlja 12 godina od izlaska svog prvog albuma "Govor tela", a tim povodom album se pojavio i na web stranici za prodaju polovnih stvari – po cijeni od čak 72–73 eura.

I dok su neki fanovi oduševljeni što mogu da kupe originalno izdanje iz 2012. godine, drugi su kritikovali previsoku cijenu. Na CD-u se nalaze hitovi poput "Totalna dominacija", "Alter ego", "Milimetar" i "Dve po dve", ali i tri numere koje su izašle prije albuma.

Ova pojava nije rijetkost, stari albumi, ploče i čak lutke sa likovima zvijezda poput Lepe Brene sve češće se nalaze na oglasima po visokoj cijeni, što pokazuje da nostalgična vrijednost domaće muzike ne jenjava ni decenijama kasnije.

# PJESMA
# MILICA PAVLOVIĆ
# MUZIKA
# ALBUM
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