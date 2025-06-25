Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ALFA TV

Amela Osmanović Amelli o povratku na muzičku scenu, novoj pjesmi i saradnjama sa eminentnim imenima

Emisija "Naše priče" na Alfa TV u 17:15h

Novo izdanje emisije "Naše priče". ALFA TV

Piše: TV Alfa

25.6.2025

U novom izdanju emisije "Naše priče" ugostili smo sjajan vokal i autoricu brojnih pjesama Amelu Osmanović Amelli. 

Ona već dugi niz godina živi i radi u Njemačkoj, a nedavno je boravila u Sarajevu zbog nove pjesme i saradnje sa Eldinom Huseinbegovićem. Za pjesmu "To sam mogla biti ja" kaže da je na prvo slušanje rekla da je to to. 

Otkrila je i zašto je nije bilo u medijskom prostoru u prethodnom periodu, te šta planira u budućnosti kada je u pitanju njena muzička karijera. 

Emisiju gledajte danas u 17:15h na programu televizije Alfa.

# TV ALFA
# NAŠE PRIČE
# AMELA OSMANOVIĆ
# AMELLI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.