Denial Ahmetović objavio novu pjesmu: U Španiji privedena ekipa zadužena sa snimanje spota

Denial Ahmetović je danas promovisao svoju novu pjesmu zanimljivog naziva "Amore mio" za koju je radio i tekst i muziku, s kojom donosi dašak Argentine, jer je upravo za aranžman pjesme zadužen argentinski producent Alferdo Marz, koji sarađuje s najvećom argentinskom zvijezdom Cosmic Kidom..

Bh. pjevač poznat po izuzetnim vokalnim sposobnostima sve više se nalazi i u kantautorskoj ulozi.

- Pjesma je drugačija od mojih prethodnih, prava ljetna, brza i modernog zvuka. Miks i mastering za pjesmu je rađen u Buenos Airesu, a kako bismo na pravi način prezentirali taj zvuk, spot je rađen u Španiji, u Barceloni, jednom od meni najdražih gradova na svijetu, jer sam veliki navijač Fudbalskog kluba 'Barcelona' - kazao je Denial i otkrio da snimanje nije prošlo, nažalost, bez problema.

Dodao je da su kadrovi spota snimljeni dronom, za koje je postojala dozvala, ali da je dron je ušao u prostor gdje se održavala trka sportskih brodova 'Louis Vuitton' i zbog toga je policija privela ekipu koja je snimala spot i oduzela dron.

Otkrio je i da je su zbog Louisa Vuittona ostali bez 30 posto kadrova spota.

U spotu, pored kadrova iz Barcelone, našli su se kadrovi s Denialovog nastupa iz jedne od najvećih diskoteka svijeta "Disco TROPICS'' u Lioret de Maru.

Zvuk harmonike donosi čuveni bh. virtuoz I jedan od najboljih harmonikaša ovih prostora Haris Kaltak.