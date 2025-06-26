Koncert Mirze Selimovića u subotu na Dobrinji, ulaz slobodan

Bosanskohercegovački pjevač mlađe generacije Mirza Selimović održat će koncert u subotu, 28. juna, na platou ispred sportske dvorane Dobrinja. Taj koncert dio je programa manifestacije "Novogradski dani 2025".

Koncert počinje u 21 sat, a publika će imati priliku uživati u hitovima Mize Selimovića poput "Boliš me", "Imaš me", "Brod ludaka", kao i novijim singlovima "Pusti me da vjerujem", "Nisi moja" te drugim pjesmama koje su ga učinile prepoznatljivim na domaćoj i regionalnoj muzičkoj sceni.

- Koncert Mirze Selimovića na Dobrinji dio je programa manifestacije "Novogradski dani 2025", koju Općina Novi Grad Sarajevo organizira već 27 godina. Svake godine ta manifestacija okuplja hiljade posjetilaca kroz raznovrstan kulturni, sportski i zabavni sadržaj. Ulaz na koncert je slobodan - saopćeno je iz Općine Novi Grad Sarajevo.