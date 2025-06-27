Magična večer Armina Muzaferije ispod Starog mosta u Mostaru

Bosanskohercegovački umjetnik Armin Muzaferija održao je koncert ispod Starog mosta u Mostaru.

Ovaj jedinstveni događaj organizirali su Medžlis Islamske zajednice Mostar, Bošnjačka zajednica kulture "Preporod" i Gradsko društvo Mostar, a na ovaj način je obilježen dolazak Nove hidžretske 1447. godine.

Večer je obogaćena i nastupom hafiza Aziza Alilija, a voditeljica programa je bila Merima Gosto Pašalić.

Bila je to magična večer ispunjena emocijama i melodijama koje dodiruju dušu.

Armin Muzaferija, čije interpretacije duhovne muzike već godinama osvajaju publiku širom regije, bio je sretan zbog koncerta koji je održao u prelijepom ambijentu ispod Starog mosta.

- Solistički koncert sam prilagodio dolasku Nove hidžretske 1447. godine. Nastupati ispod Starog mosta je produkcijski jako zahtjevan i komplikovan poduhvat, ali je to ujedno privilegija i čast. Hvala organizatorima na pozivu, ali i svim prisutnim koji su ovu večer učinili nezaboravnom - rekao je Armin Muzaferija koji će sredinom jula održati koncert u rodnom Visokom, a u narednom periodu družit će se i sa publikom u Odžaku, Sanskom Mostu i Kozarcu.