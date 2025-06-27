Ludilo zbog Thompsona: Za stan i parking potrebna cijela plata, ovo su cijene

Thompsonov koncert koji bi se trebao održati 5. jula na zagrebačkom Hipodromu digao je u nebesa cijene smještaja i parking mjesta, pa se tako stanovi na samo jedan dan iznajmljuju za 600, a parkinzi za 100 evra.

"Iznajmljujem stan u Zapruđu neposrednoj blizini hipodroma cca 10 minuta hoda. Stan ima dvije odvojene spavaće sobe, boravak sa kuhinjom, kupaonu sa odvojenim WC-om. Stan je opremljen klima uređajem. Stan se nalazi na drugom katu zgrade. Parking u naselju se ne naplaćuje. Cijena najma: 600 € za jedan dan, 1000 € za dva dana, 1.200 € za tri dana. Polog 200 €", navodi se u jednom oglasu.

Na drugom Index oglasu stoji da se stan iznajmljuje na dan koncert, a uz stan ide i besplatan parking ispred zgrade. Cijena je 500 evra.

Treći stan, takođe, uz besplatan parking jedan stanodavac iznajmljuje za 300 evra.

"Iznajmljujem stan na Laništu isključivo vikend za Thompsonov koncert. Stan dostupan od 03.07-06.07. Osigurano besplatno parking mjesto ispred stana, za sve dane korištenja stana.

Stan je na Laništu, udaljen 10 minuta pješke do Hipodroma. Jednosoban stan, kupaona, dnevna soba, mala spavaća soba, kuhinja, balkon. Mogućnost smještaja za tri osobe. Cijena 300 eura/noć, za više noći moguć dogovor", navodi se u oglasu.

Među oglasima se mogu naći i oni u kojima se iznajmljuje samo garaža.

"Iznajmljujem garažu u Sopotu na dan Thompsonovog koncerta. Garaža se nalazi u Sopotu, 15 minuta pješice od hipodroma. Odlična lokacija. Dvokrilna vrata i predvrata kompleksa na zaključavanje. 50 evra", stoji u oglasu.

U sljedećem oglasu se navodi:

"Iznajmljujem parkirno mjesto u garaži (15m2) novoizgrađene zgrade (kod Av. Malla). Prošireni parking širine tri metra. Zgrada i parking ima videonadzor. Pet minuta pješice od Hipodroma. Garaža je raspoloživa od 03.07. u 16:00 do 06.07. do 16:00 - tri dana. Cijena: 100 EUR/dan. Polog za daljinski upravljač: 50 EUR (vraća se nakon povrata daljnskog)."

Građani prodaju i karte putem oglasa, pa se mogu kupiti za 30, 80 ili 90 evra.