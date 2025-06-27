Ivana Boom Nikolić za "Avaz" o karijeri, muzici i ljubavnom statusu: Imala sam samo jedan cilj, da budem ovdje gdje sam sada

Kako biste opisali djevojčicu iz Niša koja je sanjala velike scene i gdje mislite da biste danas bili da nije bilo muzike?

U razgovoru za „Dnevni avaz“ govorila je o svom djetinjstvu, karijeri, novom singlu „Milano“, saradnji s „Imperiom“ i planovima koji dolaze.

Vaše, da kažemo drugo ime ili nadimak je „Boom“. Kako je nastao i koliko Vas danas definira?

- Vjerovatno bih se oprobala u modi. To me oduvijek zanimalo – kao djevojčica sam sama osmišljavala odjevne kombinacije, crtala ih, nosila kod šnajderke i dobijala upite gdje sam to kupila, a zapravo sam sama sebi dizajnirala. Uvijek sam imala prepoznatljiv stil. Danas bih maloj Ivani zahvalila što je ostala istrajna i što se nije obazirala na tuđe komentare i stvari koje bi mogle da joj skrenu fokus. Imala sam samo jedan cilj – da budem tu gdje sam danas.

- Nastao je u mom plesnom klubu „BOOM 018“, u kojem sam provela najljepše godine. Taj period me oblikovao kao ozbiljnu plesačicu i performerku, ali i naučio kako funkcioniše kolektiv i šta znači timski rad. Zahvalna sam na tom iskustvu jer je temelj svega što danas jesam.

Ko Vam je bio najveća podrška na početku karijere, a čiju podršku danas najviše cijenite?

- Roditelji i prijatelji su mi uvijek bili oslonac, iako su u početku bili pomalo skeptični. Prve prave podrške bile su mi Jelena i Sanja Blagojević, osnivačice plesnog kluba. Ples je za mene bio mnogo više od sporta – bio je prostor u kojem sam zamišljala sebe na velikim scenama, kako pjevam, plešem i radim ono što volim.

Vjetar u leđa

Nakon „Hurricane-a“, mnogi su bili znatiželjni kako će izgledati Vaša solo karijera. Šta Vam je bilo najizazovnije u tom prelazu?

- Bilo je i onih koji su mislili da neću nastaviti, iako ne znam na osnovu čega. Uložila sam puno truda da pokažem koliko želim da ostanem na sceni i nastavim kontakt s publikom. Najveći izazov bio je pronaći pjesme koje su „moje“. „Hurricane“ je imao svoj prepoznatljiv stil, a kada sam ostala sama, bilo je važno pronaći pravog producenta koji razumije moj glas i emociju. Još nisam pronašla jednu osobu s kojom sve radim, ali se otvaraju brojna vrata i radim na tome da posložim stvari kako meni odgovara.

Imate bogato plesno iskustvo. Koliko Vam je ono pomoglo u građenju samopouzdanja na sceni?

- Puno. Iako sam samopouzdanje imala i kao dijete – prvi put sam nastupila 2011. godine u Beogradskoj Areni i tad sam znala da je to moj put. Ples je za mene sastavni dio muzičkog izraza i planiram da ga sve više uključujem u nastupe, spotove, muziku. Pokret je moj potpis.

Kako gledate na vrijeme provedeno u „Hurricane-u“ – je li to više škola, nostalgija ili stepenica dalje?

- Za sve nas to je bio dobar vjetar u leđa. „Hurricane“ je bio veliki projekat, kao druga porodica. Pet godina rada, ozbiljnih nastupa i hitova. Mnogo toga sam naučila i to iskustvo mi je bilo važna odskočna daska. Mislim da je bilo prirodno da svaka od nas nastavi svojim putem, bogatija za sve što smo prošle zajedno.

Kako zamišljate svoj zvuk i identitet za naredne godine? Ostat ćete u ovom pravcu ili planirate eksperimentirati?

- Volim da eksperimentišem – to se već može primijetiti. Ne dozvoljavam sebi da upadnem u rutinu, a ni publici. Volim ih iznenaditi. Imam mnogo planova, ali ne želim brzati. Svaki projekat mora imati smisao i predstavljati me onako kako zaista jesam. Učestvujem u svakom detalju – od nastupa i spotova, do odjeće i koreografije. Dajem sebe u potpunosti.

Da li Vas pogađaju komentari da ste samo plesačica, iako iz dana u dan pokazujete da ste mnogo više od toga?

- Ne pogađaju me – čak mi i prijaju. Od početka „Hurricane-a“ slušam iste komentare. A ja tri godine pokazujem da je scena ono za šta živim. Trudim se da svaki nastup bude poseban. Što se pjevanja tiče, od prvog dana ozbiljno radim na sebi. Imala sam časove pjevanja s ozbiljnim vokalnim trenerima. Glas je instrument koji zahtijeva njegu, svakodnevni rad i profesionalan pristup. Sve to radim jer vjerujem u ono što predstavljam na sceni.

Kakav je Vaš ljubavni status? Da li je neko ukrao Vaše srce?

- Scena. Šalim se, ali trenutno uspješno soliram. Ne žurim. Ne mogu funkcionisati s nekim ko nije ambiciozan kao ja, ko nema sportski duh i smisao za humor. Sve mora imati svoju energiju i ritam – kao i muzika.

Saradnja s „Imperiom“

Vaša nova pjesma „Milano“ nastala je u saradnji s „Imperiom“. Kako je došlo do te saradnje i šta Vas je privuklo toj priči?

- Saradnja je nastala spontano. Igor Buzov i ja smo komunicirali i došli na ideju da snimimo duet. Poslao mi je nekoliko demo verzija, a „Milano“ sam izabrala na prvu. Čim sam čula svoj vers, znala sam da je to to. Volim raditi s profesionalcima koji razumiju šta je u datom trenutku potrebno – i muzički i vizuelno. Trenutno s „Imperiom“ spremam još jednu pjesmu koja uskoro izlazi.