Selin Dion uprkos bolesti ne odustaje od muzike: Planira se vratiti na scenu

Unatoč bolesti, muzička legenda Selin Dion (Céline Dion) nije odustala od svoje karijere, a kako prenosi portal Mirror.uk, planira povratak na scenu u skorijem vremenu.

Pjevačica, koja ima 57 godina, intenzivno radi na jačanju glasa i vraćanju fizičke kondicije kako bi mogla ponovno stati pred publiku. Izvori bliski Dion tvrde da je vrlo blizu ostvarenju tog cilja te da priprema veliki povratak tokom naredne godine.

Kako se navodi, Dion, koja je u decembru 2022. objavila da se bori s teškim sindromom ukočene osobe (Stiff Person Syndrome - SPS), pokazuje znatno bolje rezultate oporavka nego što se to u početku očekivalo.

– Osjeća se sjajno, zdravstveno stanje joj se poboljšava, a ponovo može pjevati visoke tonove. Kod kuće redovno izvodi lagane vježbe i nastavlja s fizioterapijom. Pokretljivost joj se poboljšala, a vokal joj zvuči sjajno, što je rezultat svakodnevnog vježbanja. Ljudi su u šoku koliko se brzo oporavlja. Naravno, i dalje postoje dani kada se ne osjeća najbolje, ali svakim danom postaje sve jača – ispričao je jedan izvor.

Objavila i snimak

Selin je nedavno podijelila i video-snimak iz studija u kojem pleše uz remiks pjesme "A New Day", u produkciji Sebastijana Ingrosa (Sebastian Ingrosso), u kojem je i njen vokal.

Remiks predstavlja tek početak, kaže isti izvor, te dodaje da kanadska diva ozbiljno planira nastup naredne godine.

– To je ono o čemu sanja i čemu teži. Daje sve od sebe kako bi ubrzala svoj povratak na scenu – rekao je izvor.

Podsjećamo, Selin Dion je bila prinuđena otkazati svoju svjetsku turneju Courage World Tour prije tri godine, upravo zbog teškog oblika SPS-a – rijetkog neurološkog poremećaja koji izaziva ukočenost i mišićne grčeve, što joj je znatno otežavalo kretanje.

Nastupala uživo

Uprkos problemima s mišićima, Dion je uspjela nastupiti uživo tokom ceremonije otvaranja Ljetnih olimpijskih igara u Parizu 2024. godine, gdje je izvela emotivnu izvedbu pjesme "Hymne à l'amour".

Ovaj trenutak označava vrhunac njenog povratka nakon veoma teške decenije, tokom koje je izgubila i supruga, koji je preminuo 2016. godine u 73. godini života od posljedica raka grla. Nakon toga, ostala je sama s odgojem njihova tri sina.