Nakon ljeta za pamćenje: "Ono najbolje" stiže od Mirze Selimovića

Mirza Selimović predstavio je novu pjesmu "Ono najbolje" te publici donio nešto brži ritam nego inače.

Naime, za razliku od njegovih prepoznatljivih balada, bosanskohercegovački pjevač se ovaj put odlučio za drugačiji zvuk i stvaranje posebne energije.

Pjesmu prati i videospot koji donosi energiju svih sjajnih koncerata koje je Selimović održao tokom ovog ljeta, prenoseći atmosferu i emocije nastupa.

- Zajedno smo ispisali ljeto za pamćenje, a sada je pravo vrijeme da vam poklonimo "Ono najbolje". Jedva čekamo da čujemo upravo vaša mišljenja - poručio je Selimović na društvenim mrežama.