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IZNENAĐENJE ZA PUBLIKU

Nakon ljeta za pamćenje: "Ono najbolje" stiže od Mirze Selimovića

Jedva čekamo da čujemo upravo vaša mišljenja, poručuje bh. pjevač

Mirza Selimović u novom spotu. Instagram

A. P.

2.9.2025

Mirza Selimović predstavio je novu pjesmu "Ono najbolje" te publici donio nešto brži ritam nego inače. 

Naime, za razliku od njegovih prepoznatljivih balada, bosanskohercegovački pjevač se ovaj put odlučio za drugačiji zvuk i stvaranje posebne energije. 

Pjesmu prati i videospot koji donosi energiju svih sjajnih koncerata koje je Selimović održao tokom ovog ljeta, prenoseći atmosferu i emocije nastupa.

- Zajedno smo ispisali ljeto za pamćenje, a sada je pravo vrijeme da vam poklonimo "Ono najbolje". Jedva čekamo da čujemo upravo vaša mišljenja - poručio je Selimović na društvenim mrežama. 

Tekst za pjesmu napisala je Jelena Trifunović, a aranžman i produkciju potpisuju Marko Milatović i Vladan Popović. Sudeći po komentarima, ovo iznenađenje već izaziva pozitivne reakcije publike. 

# PJESMA
# MIRZA SELIMOVIĆ
# PJEVAČ
# MUZIKA
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