Tijana Bogićević rasplakala region obradom "Stihije": Posvećena njenoj majci

Emocija, suze i jeza – tako publika opisuje novu obradu pjesme „Stihija“ u izvođenju Tijane Bogićević.

Spot je objavljen prije jedanaest dana i već je postao prava senzacija na mrežama, a komentari gledalaca prepuni su dirljivih riječi i zahvalnosti.

Razlog zbog kojeg ova numera nosi toliku težinu krije se u ličnoj priči pjevačice. Tijana je otkrila da je „Stihija“ bila omiljena pjesma njene majke Anđelke i da je upravo ona insistirala da je Tijana snimi.

- Ova pjesma mi je lično jako važna jer je zapravo posljednja želja moje mame bila da je snimim. Ona je voljela tu pjesmu i svaki dan je tražila da je puštam dok je bila bolesna. Objavila sam je na godišnjicu njenog odlaska -rekla je Tijana, a mnogi su priznali da im je ova ispovijest natjerala suze na oči.

Autor pjesme, Dušan Alagić, dodatno je rasplakao publiku svojim sjećanjem na Tijaninu majku:

- Pjesmu Stihija pisao sam za Željka prije više od 15 godina. Nisam slutio da će Anđelki, Tijaninoj mami, ’Stihija’ biti utjeha i mesto za dušu u njenim teškim, posljednjim mjesecima. Vrtjela ju je u krug uz želju da je nekad čuje u Tijaninoj izvedbi. Bodrili smo je da će čuti takvu verziju. Znamo da sad čuje i pjeva u zanosu. A mi je se sjećamo... i nekih dana, posebno danas, osjetimo... na čas, da je tu.“

Na YouTube-u se mogu pročitati na stotine komentara poput: „Plačem dok slušam“, „Najsnažnija izvedba do sada“, „Osjetila sam svaku riječ“. Publika je uvjerena da je Tijana ovom interpretacijom ne samo ispunila posljednju želju svoje majke, već i poklonila regionu pjesmu koja ostaje zauvijek urezana u srca.