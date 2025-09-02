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EMOCIJA, SUZE I JEZA

Tijana Bogićević rasplakala region obradom "Stihije": Posvećena njenoj majci

Ova pjesma mi je lično jako važna jer je zapravo posljednja želja moje mame bila da je snimim, kazala je Bogićević

Tijana Bogićević. Ustupljena fotografija

E. A.

2.9.2025

Emocija, suze i jeza – tako publika opisuje novu obradu pjesme „Stihija“ u izvođenju Tijane Bogićević. 

Spot je objavljen prije jedanaest dana i već je postao prava senzacija na mrežama, a komentari gledalaca prepuni su dirljivih riječi i zahvalnosti.

Razlog zbog kojeg ova numera nosi toliku težinu krije se u ličnoj priči pjevačice. Tijana je otkrila da je „Stihija“ bila omiljena pjesma njene majke Anđelke i da je upravo ona insistirala da je Tijana snimi.

- Ova pjesma mi je lično jako važna jer je zapravo posljednja želja moje mame bila da je snimim. Ona je voljela tu pjesmu i svaki dan je tražila da je puštam dok je bila bolesna. Objavila sam je na godišnjicu njenog odlaska -rekla je Tijana, a mnogi su priznali da im je ova ispovijest natjerala suze na oči.

Autor pjesme, Dušan Alagić, dodatno je rasplakao publiku svojim sjećanjem na Tijaninu majku:

- Pjesmu Stihija pisao sam za Željka prije više od 15 godina. Nisam slutio da će Anđelki, Tijaninoj mami, ’Stihija’ biti utjeha i mesto za dušu u njenim teškim, posljednjim mjesecima. Vrtjela ju je u krug uz želju da je nekad čuje u Tijaninoj izvedbi. Bodrili smo je da će čuti takvu verziju. Znamo da sad čuje i pjeva u zanosu. A mi je se sjećamo... i nekih dana, posebno danas, osjetimo... na čas, da je tu.“

Na YouTube-u se mogu pročitati na stotine komentara poput: „Plačem dok slušam“, „Najsnažnija izvedba do sada“, „Osjetila sam svaku riječ“. Publika je uvjerena da je Tijana ovom interpretacijom ne samo ispunila posljednju želju svoje majke, već i poklonila regionu pjesmu koja ostaje zauvijek urezana u srca.

# PJESMA
# TIJANA BOGIĆEVIĆ
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