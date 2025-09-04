Nina Badrić se prisjetila posljednje Jugovizije održane u Sarajevu: Sjećate li se kome je pjevala prateće vokale?

Hrvatska pjevačica Nina Badrić na posljednjoj Jugoviziji 1991. godine koja je održana u Sarajevu pjevala je prateće vokale Ivani Banfić, a sada se tog iskustva prisjetila na društvenim mrežama.

Ona je objavila fotografiju na kojoj je ona s hrvatskim muzičarem Ilanom Kabiljom, a oboje su bili u timu Ivane Banfić koja se te godine predstavila pjesmom "Daj, povedi me".

- Posljednja Jugovizija u Sarajevu, 1991. godina. Ilan Kabiljo i ja u timu Ivane Banfić, kao predstavnici studija Zagreb. Tada klinci puni života, koji su uvjereni da će naša mjuza promijeniti svijet i da niko nikad nije čuo ono što baš mi radimo (zvuči poznato?) - napisala je Badrić.