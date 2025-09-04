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HRVATSKA PJEVAČICA

Nina Badrić se prisjetila posljednje Jugovizije održane u Sarajevu: Sjećate li se kome je pjevala prateće vokale?

Kad neko pomisli da može sve „preko noći“, ja bih mu rekla da je ipak potrebno milion krivih pjesama do one jedne prave, navela je Nina

Nina Badrić - Avaz
Nina Badrić - Avaz
Nina Badrić - Avaz
Nina Badrić - Avaz
Nina Badrić - Avaz
+4
A. O.

4.9.2025

Hrvatska pjevačica Nina Badrić na posljednjoj Jugoviziji 1991. godine koja je održana u Sarajevu pjevala je prateće vokale Ivani Banfić, a sada se tog iskustva prisjetila na društvenim mrežama.

Ona je objavila fotografiju na kojoj je ona s hrvatskim muzičarem Ilanom Kabiljom, a oboje su bili u timu Ivane Banfić koja se te godine predstavila pjesmom "Daj, povedi me".

- Posljednja Jugovizija u Sarajevu, 1991. godina. Ilan Kabiljo i ja u timu Ivane Banfić, kao predstavnici studija Zagreb. Tada klinci puni života, koji su uvjereni da će naša mjuza promijeniti svijet i da niko nikad nije čuo ono što baš mi radimo (zvuči poznato?) - napisala je Badrić.

Badrić je navela kako je ona bila "potpuno nepoznata curica" koja je pjevala prateće vokale Ivani Banfić.

- I hvala joj do neba na povjerenju, a Ilan je napisao i producirao pjesmu. Kad neko pomisli da može sve „preko noći“, ja bih mu rekla da je ipak potrebno milion krivih pjesama do one jedne prave. Ilan i ja smo je ipak napisali. Ali tek nekoliko godina kasnije - navela je Nina.

To se desilo 1996. godine na Splitskom festivalu, a riječ je o pjesmi "Ja za ljubav neću moliti".

- Ni ta pjesma nije bila hit na prvu, ali je tada bila drugačija od svega što je tržište nudilo i zaintrigirala je publiku. Ta pjesma je bila moj otisak prsta (a i Dino Dvornik je bio jedini koji me nazvao tada i oduševljeno rekao: 'Piči mala'). Put do uspjeha, vjerujte mi, ipak traje 30 godina - napomenula je na kraju.

# PJEVAČICA
# NINA BADRIĆ
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