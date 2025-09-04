Nina Badrić se prisjetila posljednje Jugovizije održane u Sarajevu: Sjećate li se kome je pjevala prateće vokale?

Hrvatska pjevačica Nina Badrić na posljednjoj Jugoviziji 1991. godine koja je održana u Sarajevu pjevala je prateće vokale Ivani Banfić, a sada se tog iskustva prisjetila na društvenim mrežama.
Ona je objavila fotografiju na kojoj je ona s hrvatskim muzičarem Ilanom Kabiljom, a oboje su bili u timu Ivane Banfić koja se te godine predstavila pjesmom "Daj, povedi me".
- Posljednja Jugovizija u Sarajevu, 1991. godina. Ilan Kabiljo i ja u timu Ivane Banfić, kao predstavnici studija Zagreb. Tada klinci puni života, koji su uvjereni da će naša mjuza promijeniti svijet i da niko nikad nije čuo ono što baš mi radimo (zvuči poznato?) - napisala je Badrić.
Badrić je navela kako je ona bila "potpuno nepoznata curica" koja je pjevala prateće vokale Ivani Banfić.
- I hvala joj do neba na povjerenju, a Ilan je napisao i producirao pjesmu. Kad neko pomisli da može sve „preko noći“, ja bih mu rekla da je ipak potrebno milion krivih pjesama do one jedne prave. Ilan i ja smo je ipak napisali. Ali tek nekoliko godina kasnije - navela je Nina.
To se desilo 1996. godine na Splitskom festivalu, a riječ je o pjesmi "Ja za ljubav neću moliti".
- Ni ta pjesma nije bila hit na prvu, ali je tada bila drugačija od svega što je tržište nudilo i zaintrigirala je publiku. Ta pjesma je bila moj otisak prsta (a i Dino Dvornik je bio jedini koji me nazvao tada i oduševljeno rekao: 'Piči mala'). Put do uspjeha, vjerujte mi, ipak traje 30 godina - napomenula je na kraju.