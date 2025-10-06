Djevojka izbačena sa koncerta: Majicom uvrijedila pjevačicu

Djevojka pod imenom Anjali koja je prisustvovala koncertu pjevačice Džodžo Sive (JoJo Siwa) oglasila se na društvenim mrežama, nakon što je navodno izbačena s njenog nastupa jer je nosila majicu koja se smatrala uvredljivom. Incident se dogodio na koncertu u Škotskoj, a djevojka tvrdi da nije imala loše namjere. Anjali je na koncert donijela majicu s kapuljačom na kojoj je pjevačica fotošopirana da izgleda kao jaje, čime se aludiralo na njen rub kose.

- Moja najbolja prijateljica i ja isprva smo išle vidjeti Sivu iz šale, ali onda nam se zaista počela sviđati i iskreno sam se veselila nastupu jer se čini prilično zanimljivo - napisala je djevojka u opisu TikTok videa, te dodala kako ništa od toga nije bilo zla namjera. Reakcija pjevačice U jednom isječku podijeljenom na TikToku, može se čuti kako se Siva s pozornice obraća publici: - Nećete doći na moj koncert i donijeti majicu koja me ismijava. Nema šanse! Hvala vam što ste došli, cijenim to! Ali ovdje imamo mjesta samo za ljubav, zar ne? Ne u mojoj kući, dušo.