Djevojka izbačena sa koncerta: Majicom uvrijedila pjevačicu

Djevojka pod imenom Anjali koja je prisustvovala koncertu pjevačice Džodžo Sive (JoJo Siwa) oglasila se na društvenim mrežama, nakon što je navodno izbačena s njenog nastupa jer je nosila majicu koja se smatrala uvredljivom. Incident se dogodio na koncertu u Škotskoj, a djevojka tvrdi da nije imala loše namjere.
Anjali je na koncert donijela majicu s kapuljačom na kojoj je pjevačica fotošopirana da izgleda kao jaje, čime se aludiralo na njen rub kose.
- Moja najbolja prijateljica i ja isprva smo išle vidjeti Sivu iz šale, ali onda nam se zaista počela sviđati i iskreno sam se veselila nastupu jer se čini prilično zanimljivo - napisala je djevojka u opisu TikTok videa, te dodala kako ništa od toga nije bilo zla namjera.
Reakcija pjevačice
U jednom isječku podijeljenom na TikToku, može se čuti kako se Siva s pozornice obraća publici:
- Nećete doći na moj koncert i donijeti majicu koja me ismijava. Nema šanse! Hvala vam što ste došli, cijenim to! Ali ovdje imamo mjesta samo za ljubav, zar ne? Ne u mojoj kući, dušo.
Nesigurnost
Pjevačica hita "Karma" ranije je otkrila da je njen rub kose bio prva stvar koju bi ljudi komentirali kada bi htjeli širiti negativnost na njezinim društvenim mrežama. Ta nesigurnost bila je toliko duboka da se rasplakala kada joj je dečko Kris Hjuz (Chris Hughes) pohvalio kosu.