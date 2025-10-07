Tejlor Svift objasnila zašto neće nastupati na Superboulu: Nema veze s vjerenikom

Pop zvijezda Tejlor Svift konačno je prekinula tišinu i razjasnila zašto je odbila da nastupi na jednoj od najgledanijih svjetskih pozornica – Superboulu.

Gostujući u emisiji “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, 35-godišnja pjevačica otkrila je da odluka nema nikakve veze sa njenim vjerenikom, NFL zvijezdom Trevisom Kelsijem.

- Ovo nema nikakve veze s njim. On bi volio da to uradim. Ja sam ta koja je potpuno posvećena njegovim utakmicama - istakla je pjevačica.

Svift je objasnila da je svaki meč za nju izuzetno emotivan i stresan.

- Cijele sezona sam koncentrisana na to šta on radi na terenu. To je kao nasilni šah. Gladijatori bez mačeva. I sad zamislite da dok on svake nedjelje rizikuje život, ja razmišljam: "Hmm, da li da pjevamo dvije strofe "Shake It Off", pa onda pređemo u "Blank Space", pa "Cruel Summer" - priča Tejlor s osmijehom.

Svift je istakla da je u dobrim odnosima sa Džej Zijem, koji ima ključnu ulogu u organizaciji nastupa preko Roc Nationa, ali da zvanične ponude nikada nije ni bilo – više su to bili neformalni razgovori među timovima.

Gostovanje u emisiji kod Džimija Falona dio je promotivne kampanje za njen novi album “The Life of a Showgirl”, koji je objavljen 3. oktobra.

Samo nekoliko sati nakon objave, album je oborio rekord kao najstrimovaniji u jednom danu na Spotifaj platformi u 2025. godini.

- Ovo je album koji mi se čini najbližim istini. Ako ste mislili da je veliki šou bio lud, možda bi trebalo da zavirite iza zavjese - poručila je Tejlor.