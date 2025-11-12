Maja priznala javno da li planira ući u vezu s Asminom: "Nije bitno je li u vezi sa Stanijom ili ne"

Maja Marinković našla se u žiži zanimanja u „Eliti“ kada se povela priča o njezinom odnosu s Asminom Durdžićem.

– Kako bi se osjećala kada bi znala da je, naprimjer, ono cvijeće namijenjeno Aniti čisti inat tebi i kako bi se osjećala da ovdje vidiš Cara? – pitala je Miljana Maju.

– Ne mislim nikako da je cvijeće koje je Anita dobila neki inat. Stanislav je slao cvijeće i Anđeli prošle godine. Što se tiče Cara, on i ja pod istim krovom – nikada, to je to. Možeš li reći o čemu si nedavno pričao s Asminom? – kazala je Maja.

– Pričao sam s njim o tebi, da si fatalna po muškarce, ali kada te iznevjere, da si onda veoma opasna. On me nešto pitao, ja sam mu rekao. Rekao sam da muškarci odlijepе za tobom, ali kad shvate da ne mogu s tobom izaći na kraj i počnu šarati, sve se poremeti. Rekao sam da bi to bilo haotično kad biste vas dvoje bili zajedno – rekao je Bora.

– Nema ništa od te priče da budemo zajedno, ja ne gledam Asmina na taj način. Gledam ga kao Stanijinog partnera, bili oni zajedno ili ne. Ne postoji opcija da se nešto dogodi između nas – izjavila je Maja, dok je Asmin sve posmatrao, ne želeći komentirati njezine riječi.

Stanija Dobrojević se, s druge strane, oglasila o svom emotivnom statusu.

– Jedno vrijeme ću sada biti solo, to mi je potrebno. Posvećena sam sebi, dragim ljudima i poslu. Poslije svega s Asminom više me ništa ne može iznenaditi, definitivno – rekla je ona nedavno.