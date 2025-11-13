Aneli i Luka opet u svađi: Lom i haos u Eliti zbog vina

Aneli Ahmić i Luka Vujović ponovo su se posvađali, a ona se dan nakon žurke u "Eliti 9" požalila Drvetu mudrosti u Rajskom vrtu.

Sve zbog vina

Njih dvoje su tokom boravka u rijalitiju više puta raskidali, pa se mirili, a Aneli sada osjeća da se njihovoj vezi bliži definitivni kraj.

– Aneli, kako se od jutros osjećaš? – upitalo je Drvo.

– Ne osjećam se nikako dobro. Priča se da sam ja s Asminom bila kod tebe, Drvo, ovi učesnici mi prave spletke. Luka se užasno ponašao u Pabu sinoć. Mogu još jednom sve da ispričam, kako se sve dešavalo – kazala je Aneli, pa dodala:

– Danas nam je mjesečnica, Luka je spremio vino da nazdravimo, a ja sam malo nasula Pečenici i Bori, što je Luki jako zasmetalo, jer ja dijelim s drugima. Luka je malo više popio, pa je počeo da prigovara. Svašta mi je izgovorio, nazvao me "kl*ošarkom", tvrdio da sam ga gađala maramicama, a onda je počela naša žestoka rasprava. To su sve, u suštini, obične izmišljotine. Onda sam otišla u Odabrane. Iskreno, željela sam da se vratim na žurku jer mi je bilo lijepo, nadala sam se da će se on pokajati, ali ništa od toga nije bilo.

E, onda mi je rekao da sam, ko zna koga, gledala u kazinu, tvrdeći da je to moja adresa. Poslije sam srela Tošu, pričala s njim, a onda je Luka došao i počeo da me vrijeđa. Drvo, ne znam šta da kažem. On mi je upropastio dan i noć, sve mi je uništio. Cijele sedmice sam govorila kako ću otići na žurku i dobro se provesti, ali džaba sve. Ne želim da mu prilazim, ne zanima me. Svaki put sam ja bila ta koja je prva prilazila, ali svako na kraju pokaže svoje pravo lice – rekla je Aneli.

– Šta će se desiti ako ti Luka priđe? – upitalo je Drvo.

"Svoje riječi neću pogaziti"

– Drvo, mogu ti dati svoju ruku da on meni neće prići, kladim se u to. Osjećam to, znam. Ne znam šta bi se moralo desiti, ali ja svoje riječi neću pogaziti. Drvo, vrijeme će pokazati kakav je naš odnos i na čemu smo. Mene ovdje niko ne može prevariti. Mora proći određeno vrijeme da shvatim na čemu sam i gdje sam. Prije svega, ja sam sebi najvažnija, to je jasno i moram sebi da budem najbitnija – kazala je Aneli.

– Šta ti osjećaš s njegove strane? – upitalo je Drvo.

– Kad me zagrli, osjetim ljubav i znam da me voli, ali ne radi ispravne stvari kad sam ja u pitanju. Nije lako odvojiti se od osobe koju si zavolio, da se razumijemo. Nije mi lako, ne mogu preko noći odlučiti da se sklonim, to je činjenica – rekla je Aneli.

– To su stvari koje među sobom morate riješiti, da se razumijemo – reklo je Drvo.

– Da, naravno. Vidjet ćemo šta će se dalje dešavati i kako će sve ići. Polako moram, znam da neće biti lako nikako. Nisam neko ko stvari radi bez razloga, kod mene sve ide postepeno, polako – zaključila je Aneli.