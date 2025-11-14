Bebica slomljen zbog Teodore i Filipa: Asmin i Anđelo ga savjetovali da se sabere

Učesnik „Elite 9” Nenad Macanović Bebica gotovo da tokom cijelog dana nije želio razgovarati ni sa kim zbog druženja Filipa Đukića i Teodore Delić, što ga je vidno uznemirilo.

Anđelo Ranković pokušao je da mu priđe prijateljski i smiri ga, savjetujući ga da napravi predah i „rashladi glavu“. Nakon kraćeg razgovora, poručio mu je da legne i odmori, naglasivši da mu kukanje i očajavanje neće donijeti ništa dobro.

Asmin se također uključio u razgovor, pa je Bebici uputio nekoliko direktnih riječi.

- Bebice, ne dobijaš ništa od toga što ti je loše. Kad žena vidi da ti je teško – neće te. Kad vidi da ti ide dobro, onda se vrati. Nemoj to nikada da zaboraviš - rekao mu je Asmin, pokušavajući ga ohrabriti da se sabere i podigne.