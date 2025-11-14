Miljana Kulić žestoko udarila na ukućane: "Meni ovdje dušmani ne daju mira"

Miljana Kulić, poznata po tome što uvijek otvoreno govori sve što misli, izazvala je veliki haos u „Eliti 9“ nakon što je odlučila da pred svima iznese svoje stavove i obračuna se, kako kaže, s najvećim poltronima u kući.

- U posljednjih nekoliko dana veoma sam se vezala za Asmina. Sad ću biti pristrasna kada je on u pitanju, to sam čisto rekla da vas sve obavijestim. Što se poltrona tiče – ima ih, dosta ih ima. Ovu Zoricu Zloricu mnogo boli jer sam ja u korektnom odnosu s Anđelom. Vrijeđa me, svašta je spremna da mi izgovori. Prije nekoliko dana bila sam na obaveznim pregledima, a kad sam se vratila, vidjela sam da je Zorica dala kačket koji sam joj poklonila Ivanu Marinkoviću, mom najvećem neprijatelju. Njegova mržnja prema našem sinu Željku veća je od bilo kakve ljubavi. Zaklela sam se da do kraja rijalitija neću progovoriti riječ s njim. Davala sam mu milion šansi, ali sada je za mene i za našu porodicu mrtav. Govedin (Ivan) je užasan, nikakav otac, to je godinama pokazivao. Mira nemam, jer me ovdje dušmani spopadaju svakodnevno. Ja uvijek moram da iznesem svoje mišljenje – ako je neko dobar sa mnom, ja sam dobra. Ako me neko napada, ja napadam te osobe, to je činjenica - rekla je Miljana.

Miljana je nastavila u istom tonu: „Da, ja tebe vrijeđam – takođe. Ovaj Luka me konstantno vrijeđa, nemam mira od njega, svašta je ovih dana izgovorio na moj račun. Ja ću se družiti s Asminom, on je moj drug ovdje, neka vam bude jasno. Što se tiče poltrona – na prvom mjestu je Govedin (Ivan Marinković). On je Anelin, Matorin i Draganin poltron. Na drugom mjestu je Luka – od svih je branio Aneli i Ahmiće, a sada kada je Aneli ušla, potpuno se promijenio. On je poltron porodice Ahmić. Ne znam čemu si bio poltron kad si dao 20 litara mlijeka, da bi sve prosuo odnosom s Majom. Na trećem mjestu je Aleksandra Babejić.“

U drugom dijelu večeri oglasila se i Miljanina majka, Marija Kulić, govoreći o zdravstvenim problemima koji je muče.

- Jako mi je teško, kao da nosim neki teret, kao cigle na glavi. Tako osjećam tu težinu. Slaba mi je cirkulacija na vratu zbog spondiloze, a ni ova promjena vremena mi ne ide na ruku. Danas je baš zahladnjelo. Išla sam da vidim može li mi biti bolje - ispričala je Marija.

Dodala je da ima još jedan problem: „Imam i diskus herniju, nadam se da će mi masaže i terapija pomoći. Najviše mrzim odlazak ljekaru i čekanje redova, idem samo kad baš moram.“