Haos i lom u Eliti: Asmin "skočio" na Uroša

Učesnik Elite 9, Asmin Durdžić, ponovo je napravio haos na imanju, a ovoga puta nasrnuo je na cimera Uroša Stanića.

Tenzija među učesnicima rijalitija raste, a kako Asmin nije ostao ravnodušan na prozivke svog cimera, pojurio je prema njemu bez upozorenja i čak ga napao.

Asmin je počeo da ga steže za vrat, a obezbjeđenje je odmah reagovalo.

Obezbjeđenje je razdvojilo njih dvojicu, međutim Uroš je u međuvremenu pokušao pobjeći iz rijalitija pa se popeo na visoku ogradu kod Drveta mudrosti, a potom se sapleo i pao.

Po snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se da njegov pad nije bio nimalo bezazlen i da je najvjerovatnije povrijedio ruku.

Inače, između Durdžića, koji je posljednjih dana veoma prisan sa Majom Marinković, i Stanića više puta je dolazilo do žestokih sukoba, pri čemu je moralo reagovati obezbjeđenje, a isti scenario se ponovio i ovog puta.

Sve je počelo tako što je Uroš, koji je imao kratku vezu sa Dejanom Ketić, namjerno došao i sjeo u ćošak kod Miljane Kulić na garnituru kako bi provocirao Asmina i dobacivao mu, nakon čega je Durdžiću „pukao film“.