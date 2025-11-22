Aneli pobacala sve poklone u kantu: Karambol između nje i Luke

Luka Vujović i Aneli Ahmić ponovo su žestoko zaratili, a ona je nastavila ljubomorisati na Anitu Stanojlović i Minu Vrbaški, te je bacila sve njihove poklone.

– Šta ja tebi prebacujem? – pitao je Luka.

– Ja tebi danas ništa nisam rekla. Šta ti je? – dodala je Ahmićeva.

– Je l’ ja tebi nešto prebacujem? – ponovio je Luka.

– Ne, jesam li ja tebi? – pitala je Aneli.

– Da, za Minu. Rekla si mi “marš” jer me je pitala da li poznajem Nikolu. S kim ti pričaš i jesi li tokom cijele slave razgovarala s Anđelom? Evo ti ovo, tražila si da bacim. Sve ide u smeće – govorio je Luka.

– Opet raskidaš, to hoćeš da one (Mina i Anita) gledaju – rekla je ona.

– Sama si tražila da uzmeš i da baciš – dodao je Luka.

– E, sad gledaj, govedo jedno. Ponovo flertuješ na moje oči – poručila je zadrugarka.

Aneli se potukla s Asminom

Inače, Aneli se nedavno žestoko sukobila i s bivšim partnerom Asminom Durdžićem, s kojim ima kćerku. Njihov sukob završio se fizičkim obračunom, zbog čega je reagiralo osiguranje.