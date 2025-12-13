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PORUKA ZA ASMINA

Stanija objavila provokativnu fotografiju, pa joj poručili: "Ne mogu da vjerujem s kim si bila, odron muški"

Povodom svih dešavanja u Šimanovcima, Stanija se nije oglašavala, barem nije imala reakciju

Stanija Dobrojević - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Stanija Dobrojević - Avaz
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A. O.

13.12.2025

Asmin Durdžić, bivši dečko Stanije Dobrojević, pravi haos po "Eliti 9", a proteklih nekoliko dana sve je šokirala vijest da su Alibaba i Aneli imali intimne odnose.

Iako su u početku to negirali, kasnije su priznali da se to dogodilo. Ipak, sada je Durdžić na nekoj vrsti klackalice između Aneli i Maje Marinković, drugarice njegove dosadašnje partnerice Stanije Dobrojević. Kako je zaludio žene u bijeloj kući sada se premišlja između njih dvije.

Povodom svih dešavanja u Šimanovcima, Stanija se nije oglašavala, barem nije imala reakciju.

Aneli i Asmin. Screenshot / YouTube

Za to vrijeme, starleta je pokazala da ne pridaje značaj takvom ponašanju svog partnera, pa je objavljivala kako uživa ispijajući koktele u Majamiju.

Sada se oglasila svojim pratiocima, objavivši provokativnu fotku i poručivši jedno, za koje svi misle da je upućeno Asminu.

- Da li ti nedostajem? Znam - napisala je Stanija.

Komentari su počeli da se nižu brzinom svjetlosti: "Džabe sve, vidi se tuga u očima i pored svega", "Ne mogu da vjerujem s kim si bila, odron muški", "Mi koji te godinama pratimo želimo da budeš sretna, jer zaslužuješ, glavu gore" piše u komentarima ispod Stanijine objave.

# MAJA MARINKOVIĆ
# STANIJA DOBROJEVIĆ
# ASMIN DURDŽIĆ
# ANELI AHMIĆ
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