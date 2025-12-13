Stanija objavila provokativnu fotografiju, pa joj poručili: "Ne mogu da vjerujem s kim si bila, odron muški"

Asmin Durdžić, bivši dečko Stanije Dobrojević, pravi haos po "Eliti 9", a proteklih nekoliko dana sve je šokirala vijest da su Alibaba i Aneli imali intimne odnose.

Iako su u početku to negirali, kasnije su priznali da se to dogodilo. Ipak, sada je Durdžić na nekoj vrsti klackalice između Aneli i Maje Marinković, drugarice njegove dosadašnje partnerice Stanije Dobrojević. Kako je zaludio žene u bijeloj kući sada se premišlja između njih dvije.

Povodom svih dešavanja u Šimanovcima, Stanija se nije oglašavala, barem nije imala reakciju.