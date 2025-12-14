Mustafa urnisao Staniju: Asminov otac iznio sav prljavi veš, poručio da neće šutjeti

Stanija Dobrojević priznala je da je odavno prestala voljeti Asmina, navodeći da je bila u „agoniji tokom veze“ te da je konačno prodisala otkako su se razišli. Komentarisala je i njegovo ponašanje u rijalitiju, a nakon njenih izjava oglasio se Mustafa Durdžić, Asminov otac i njen nesuđeni svekar.

– Pročitao sam tekst, ali još nisam spreman krenuti na Staniju. Ne želim zasad, jer kad krenem, bit će to kao onaj njen hurikan ili kako se već zove – započeo je Mustafa, a potom otkrio kada je došlo do sukoba između njegovog sina i Stanije.

– Reći ću samo jednu stvar. Moguće je da su u pitanju paketi koje Mevlida nije mogla preuzeti. Imala je devet operacija i bila je sama kod kuće, a stiglo je oko 30 paketa iz Kine. Asmin tada nije bio tu, pa je Mevlida zamolila transportnu firmu da pakete odveze u skladište, nakon čega su vraćeni u Kinu. Kada je Asmin saznao šta se desilo, došao je u Austriju, a pakete je preuzeo u Holandiji. Upravo tada je došlo do svađe između njega i Stanije, neposredno pred ulazak u „Elitu“ – ispričao je Mustafa.

On je potom iznio i dodatne detalje te oštro kritikovao Staniju.

– Tražila je nekoliko hiljada eura za otvaranje radnje. Srećom, nije ih dobila, jer je to planirala u trenutku kada Asmin uđe u „Elitu“. Za kraj ću reći još nešto: Staniji su, po mom mišljenju, uzalud svi fakulteti u četrdesetoj godini, kada se ponaša na nivou moje devetogodišnje unuke. Prve sedmice nakon „Elite“ pozvala je svoju i njegovu podršku da njena podrška odustane od Asmina, uz poruku: „Asmin neka igra igru za sebe“. Možda jednog dana objavim sve što znam o toj vezi, koja po meni i nije bila prava veza – rekao je Mustafa.

Na kraju je dodao:

– Stanija treba znati da sam godinama proučavao žensku psihologiju, ne profesionalno, nego iz hobija. Imam firmu i svi mejlovi i transakcije stizali su meni, a da Asmin to nije znao. Želim joj sretnu vožnju u Asminovom BMW-u u Majamiju, u kojem objavljuje fotografije nekih sporednih frajera.