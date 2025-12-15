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ELITA

Aneli priznala istinu: "Bolje da me gazi i ponižava, nego lažna ljubav"

Govoreći o Asminu, Aneli je priznala da između njih i dalje postoji snažna emocija

Instagram

E. A.

15.12.2025

Aneli Ahmić prolazi kroz buran emotivni period u „Eliti 9“. Dok s Lukom Vujovićem ima česte i žestoke svađe, priznala je da prema Asminu Durdžiću i dalje gaji emocije.

U razgovoru s Darkom Tanasijevićem otkrila je da s Lukom nikada nije bila istinski sretna, iako su se čak i vjerili. Kako kaže, vjeridbi nije vjerovala, a s vremenom je shvatila da njegova ljubav nije bila iskrena.

Govoreći o Asminu, Aneli je priznala da između njih i dalje postoji snažna emocija.

– Kad god ga pogledam, imam potrebu da pričam s njim. Ne znam šta je to, ali postoji. Da provodi vrijeme sa mnom, postoji mogućnost da bi me mogao vratiti – rekla je ona.

Posebno je odjeknula njena izjava da više cijeni brutalnu istinu nego lažnu ljubav:

– Više cijenim da me gazi i ponizi, nego da živim u lažnoj ljubavi. Emocija prema njemu još postoji – priznala je Aneli.

Iako su nedavno priznali da su imali intimne odnose, oboje tvrde da se to više neće ponoviti, te da nema govora o pomirenju ni zajedničkoj budućnosti.

# ANELI AHMIĆ
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