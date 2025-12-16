Asmin priznao da je htio da oduzme sebi život: Otkrio s čim se borio

Asmin Durdžić otvoreno je govorio o odnosu sa Stanijom Dobrojević, s kojom je nedavno raskinuo, te otkrio da je njegova majka zbog pretrpljenog stresa dobila šećer.

– Ja nikada na Staniju nisam povisio ton, nikada je nisam vrijeđao. Svađe su izgledale normalno, ali ona mene nikada nije htjela da razumije. Uvijek je govorila da je to šoubiznis i marketing. Ja nikada ne bih stavio svoju bivšu na Instagram. Čak sam pitao druga da li je to normalno, a on mi je rekao da nije – rekao je Asmin, dodajući da njegovi roditelji nikada nisu govorili loše o Staniji.

Asmin se osvrnuo i na spekulacije o prevari, ističući da nikada nije imao osjećaj da ga je Stanija varala.

– Nije ona radila neke stvari iza leđa. Te gluposti na Instagramu, to da, ali nikada nisam osjetio da me je varala. Međutim, kada je rekla da je najviše voljela nekoga drugog, tada sam se osjećao izdano. Tada mi je prvi put i porodica rekla: „Šta ova izjavljuje?“ – kazao je on.

Iako priznaje da je prema Staniji imao jake emocije, Asmin tvrdi da povratka na staro nema.

– Ne bih nikada u životu bio s njom ponovo u vezi. Precrtao sam je. Imao sam lijepe trenutke sa Stanijom i možda nikada nisam ni volio nekoga kao nju, ali to je završeno – rekao je iskreno.

Težak period ostavio je posljedice i na njegovu porodicu.

– Moj otac je noćima u pet ujutro čitao komentare sa suzama u očima, a mama je zbog stresa dobila šećer. Prvi put sam se osjećao potpuno nemoćno, da ne mogu nikoga da zaštitim – rekao je Asmin.

Na kraju razgovora iznio je i najteže priznanje, rekavši da je u jednom trenutku razmišljao da sebi oduzme život.

– Da, smirivali su me. Htio sam to par puta da uradim, nisam mogao psihički da podnesem – rekao je Asmin Durdžić, koji je od septembra u „Eliti 9“.