Evo gdje Dalila Dragojević sada: Nakon skandala i preljube, ovdje pronašla sreću

Dalila Dragojević postala je prepoznatljiva nakon učešća u rijalitiju, gdje je prevarila svog tadašnjeg supruga Dejana Dragojevića.

Dalila i Dejan su se upoznali u rijalitiju "Parovi", a potom zajedno ušli u "Zadrugu", gdje je došlo do preljube i kasnijeg razvoda. U programu je Dalila pred očima svog supruga imala intimne odnose sa Filipom Carem, što je izazvalo veliki šok među gledateljima i domaćom javnošću.

Nakon završetka rijalitija, Dalila je uplovila u vezu sa muškarcem koji živi u Americi i radi kao vozač kamiona. Preselila se u SAD i trenutno živi s njim u Majamiju.

Na Instagramu je objavila fotografije iz Central parka u Njujorku, obučena u bundu, sa kačketom i naočalama, pokazujući kako izgleda zima u Americi. Dalila je otkrila da njen partner Marko radi u transportnoj firmi, dodajući:

"Moj je dečko kamiondžija, sa njim nekad putujem i ja. Tako smo završili turneju od NYC do Majamija i nazad, svuda smo bili i sve će biti zabilježeno na Jutjubu."