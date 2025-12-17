Luka i Anita u strahu od osude takmičara

Luka Vujović i Anita Stanojlović razgovarali su ispred rehabilitacije o svom odnosu i sumirali dešavanja sa prethodne žurke:

– Ajde da se dogovorimo da ne pijemo do Nove godine – rekao je Luka.

– Ja mogu, ja napolju ne pijem – odgovorila je Anita.

– Ni ja, ovdje pijem samo da se napijem – dodao je Luka.

Nakon toga, njih dvoje su ušli u izolaciju, gdje je Luka ispričao Aniti šta je razgovarao sa Drvetom Mudrosti:

– Pitalo me je za Aneli i za sve što se desilo. Rekao sam da ne znam šta je bilo sa Aneli, da nisam obraćao pažnju na nju, da nisam gledao gdje je i šta radi, a ona me jutros napala bez ikakvog razloga. Čuo sam kada je razgovarala sa Asminom, koji joj je rekao da me ne provocira, ali eto, ona je htjela. Čuo sam da je bila histerična, da me napala, ali su je držali. Poslije me je pitalo za Anitu, rekao sam da to nije trebalo još da se desi, da nismo imali namjeru da nešto bude između nas, da je sve bilo spontano i eto. Meni to nije inat, ali sam priznao da mi prijaš i da mi se sviđaš – rekao je Luka.

– Šta ćemo sada raditi, osudiće nas svi – upitao je Luka.

– Nemam pojma, desilo se neočekivano – rekla je Anita.