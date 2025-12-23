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STOMATOLOG I MANEKEN

Bivši učesnik Farme čeka drugo dijete: Zgodni zubar stvorio imperiju, vozi Porše od 150.000 eura i ljubi ljepoticu

Njegova karijera omogućila mu je luksuzan život, što potvrđuje i snimak na TikToku na kojem se vidi kako vozi Porsche vrijedan

Boris Stamenković. Instagram

E. A.

23.12.2025

Bivši učesnik "Farme", stomatolog i maneken Boris Stamenković uskoro će postati otac po drugi put.

Zgodni zubar uživa u braku sa manekenkom Milanom Kozarev, koja plijeni ljepotom i harizmom.

Milana je aktivna na društvenim mrežama, a posljednjih nekoliko mjeseci objavljivala je fotografije sa trudničkim stomakom.

Par već ima sina kojem su dali ime Viktor, a još uvijek nije poznato kojeg je pola drugo dijete koje će uskoro doći na svijet.

Podsjetimo, Boris Stamenković je nakon „Farme“ otvorio stomatološku ordinaciju i veoma je uspješan u svom poslu.

Svoju partnerku zaprosio je 2022. godine, a ljubav su krunisali brakom u septembru ove godine.

Njegova karijera omogućila mu je luksuzan život, što potvrđuje i snimak na TikToku na kojem se vidi kako vozi Porsche vrijedan, kako se navodi, oko 150.000 eura.

Na pitanje kako je stekao toliki uspjeh i mogao sebi priuštiti ovakav automobil, Boris je jednom prilikom rekao:

– Ja sam samostalni stomatolog i oralni hirurg. To sam studirao i ovim poslom se bavim deset godina. Mora se učiti škola da bi se ovako nešto vozilo.

# BORIS STAMENKOVIĆ
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