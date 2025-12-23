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ELITA

Hana Duvnjak uradila test za trudnoću: Milan saopštio rezultate

Nerio je rekao da će se razočarati ako nisi trudna – poručio je voditelj

Milan i Hana. Instagram

E. A.

23.12.2025

Aktuelna rijaliti učesnica, Hana Duvnjak, uradila je test za trudnoću u Eliti, a voditelj Milan Milošević pročitao je rezultate.

– Hana nije trudna, test je pokazao jednu crtu – rekao je Milan Milošević i pokazao gledaocima test u kameru.

– Nerio je rekao da će se razočarati ako nisi trudna – poručio je voditelj, na šta je Hana odgovorila:

– Neka sačeka (smijeh). Imala sam taj osjećaj, jer nisam imala simptome. Više mi je ovo bio stres, hormoni mi rade. Biće prilike – rekla je Hana Duvnjak.

– Malo sam razočaran, ali dobro, ima vremena – dodao je Nerio.

# MILAN MILOŠEVIĆ
# HANA DUVNJAK
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